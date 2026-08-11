تشيلسي يعير حارسه الدنماركي فيليب يورغنسن إلى ستراسبورغ

ضمَّ نادي ستراسبورغ الفرنسي، الثلاثاء، حارس المرمى الدنماركي فيليب يورغنسن إلى صفوفه على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي حتى نهاية موسم 2026 - 2027.

ويحلُّ الحارس الدنماركي الذي خاض مباراتين دوليَّتين، مكان البلجيكي مايك بيندرس الذي كان بدوره معاراً من تشيلسي إلى ستراسبورغ الموسم الماضي.

وُلد يورغنسن في السويد، وبدأ مسيرته في فئات الناشئين بنادي مالمو، قبل أن يخوض تجربته الاحترافية الأولى مع فياريال الإسباني بين عامَي 2021 و2024، ثم انتقل إلى تشيلسي مقابل 24 مليون يورو (27.6 مليون دولار أميركي).

وخاض الحارس، البالغ 24 عاماً، 36 مباراة خلال موسمين في لندن، واشتهر في مارس (آذار) خلال ذهاب الدور ثُمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في باريس، حين تلقى 5 أهداف، جاء أحدها إثر تمريرة خاطئة منه في أثناء بناء الهجمة.

وفي الاتجاه المعاكس، انتقل لاعب الوسط الأرجنتيني فالنتين باركو، والمهاجم الهولندي إيمانويل إيميغا من ستراسبورغ إلى تشيلسي في وقت سابق هذا الصيف.