ماتيوس ينصح ناغلسمان بالبحث عن وظيفة جديدة خارج ألمانيا

وجَّه لوثر ماتيوس، أسطورة كرة القدم الألمانية، نصيحةً إلى يوليان ناغلسمان، المدير الفني السابق للمنتخب الألماني، بالبحث عن وظيفة جديدة خارج ألمانيا عقب المشارَكة المُخيِّبة للآمال في بطولة كأس العالم الأخيرة.

وكتب ماتيوس في مقال على شبكة «سكاي»، اليوم (الثلاثاء): «لا أعتقد أنَّ ناغلسمان سوف يحصل على وظيفة في ألمانيا في أي وقت قريب. حيث يخضع لتدقيق أكبر هنا مما سوف يخضع له في الخارج».

وأكد ماتيوس: «لا يريد أحد أن يجرحه شخصياً. ولكن في الآونة الأخيرة، كان رد فعله حساساً للغاية تجاه الانتقادات، وقد شعر بالإهانة الشديدة في بعض الأحيان».

وأضاف: «في كرة القدم الاحترافية، تظهر الانتقادات عندما لا يتم تحقيق النتائج المرجوة، أو عندما لا يلعب الفريق كرة قدم جذابة. مع يوليان، كلا الأمرين صحيح».

ووافق ناغلسمان على التنحي من منصبه مديراً فنياً في المنتخب الألماني، بعد الخروج أمام باراغواي في دور الـ32 من كأس العالم.

وجرى تعيين يورغن كلوب، مدرب ليفربول ودورتموند السابق، خليفة له.