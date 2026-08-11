نابولي يجري مفاوضات لضم بادياشيلي من تشيلسي

ذكر تقرير إعلامي، اليوم (الثلاثاء)، أنَّ نادي نابولي الإيطالي دخل في مفاوضات من أجل التعاقد مع بنوا بادياشيلي، مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أنَّ المفاوضات جارية حالياً بين الناديين وممثلي اللاعب في محاولة للتوصُّل إلى اتفاق شامل.

ويجري فريق تشيلسي تعديلات في خط الدفاع هذا الصيف، حيث انضم تريفوه تشابولاه لكومو الإيطالي، بينما انضم ماكسينس لاكرو من كريستال بالاس.

ويتوقع أن يكون ليفي كولويل، وويسلي فوفانا ولاكرو هم الخيار الأساسي في دفاع تشيلسي هذا الموسم.

ولم يتضح بعد ما إذا كان أكسل ديساسي، ومامادو سار، وآرون أنسيلمينو سيغادرون «ستامفورد بريدج» من عدمه.