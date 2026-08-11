اعتماد خريطة إعداد حكام كأس آسيا 2027 في السعودية

اعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خريطة الطريق الخاصة بإعداد حكام كأس آسيا 2027 في السعودية، وذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة، الذي عُقد برئاسة هاني طالب عبر الاتصال المرئي، وحدد المراحل الرئيسية لاختيار وتجهيز حكام النسخة التاسعة عشرة من البطولة القارية.

وتبدأ المرحلة الأولى بإعلان قائمة الحكام المختارين في سبتمبر (أيلول) 2026، وفق معايير صارمة تشمل التقييم المستمر لمستوياتهم وأدائهم خلال الفترة من 2023 وحتى 2026، إلى جانب الجاهزية البدنية والفحوص الطبية والجوانب النفسية؛ لتحديد مدى ملاءمتهم للعمل في أحد الأدوار الثلاثة: حكم ساحة، أو حكم مساعد، أو حكم فيديو.

وتتصاعد وتيرة التحضيرات بعد إعلان القائمة، بإقامة ندوة حكام كأس آسيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، قبل تنظيم الدورة التحضيرية الخاصة بحكام البطولة خلال الأسبوع الذي يسبق المباراة الافتتاحية لكأس آسيا 2027 في السعودية، المقررة في 7 يناير (كانون الثاني).

واستعرضت اللجنة الحضور المتنامي للحكام الآسيويين على الساحة الدولية، خصوصاً الإنجازات التي تحققت خلال كأس العالم 2026، التي شهدت اختيار 25 حكماً من القارة، في رقم قياسي هو الأكبر للاتحاد الآسيوي في تاريخ البطولة.

وسجل الإيراني علي رضا فغاني إنجازاً تاريخياً بعدما أصبح أول حكم آسيوي يتم اختياره للمشاركة في أربع نسخ متتالية من كأس العالم، في حين أصبح السعودي عبد الله الشهري، الذي شارك حكماً لتقنية الفيديو، أول خريج من أكاديمية حكام الاتحاد الآسيوي يتم اختياره للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

وشهدت المباراة النهائية لكأس العالم حضوراً آسيوياً لافتاً، بعدما عمل الأردني أدهم مخادمة حكماً رابعاً، إلى جانب مواطنه محمد خلف الذي اختير حكماً مساعداً احتياطياً، والقطري خميس المري الذي تولى مهمة حكم فيديو مساعد للدعم.

وكان حكام كأس العالم ضمن مجموعة من حكام الاتحاد الآسيوي الذين شاركوا خلال العام الماضي في إدارة مباريات عشر مسابقات تابعة للاتحاد القاري، وسبع بطولات تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، إضافة إلى بطولتين تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأشادت لجنة الحكام بالدور الذي تؤديه أكاديمية حكام الاتحاد الآسيوي، التي تمثل أحد المشروعات الرئيسية لتطوير الحكام ورفع مستوياتهم، إلى جانب تقديم الدعم للاتحادات الوطنية الأعضاء.

ومنذ إطلاق الأكاديمية عام 2017، شارك فيها 45 اتحاداً وطنياً، في حين تستعد الدفعة الثامنة للالتحاق بها خلال أغسطس (آب) الحالي، بينما تنتظر الدفعتان الرابعة، دفعة 2022، والخامسة، دفعة 2023، حفل تخرجهما في سبتمبر المقبل.

وفي مسار تطوير حكام كرة قدم الصالات، أكملت الدفعة الأولى، التي بدأت برنامجها العام الماضي، أربع وحدات تدريبية حتى الآن.

وأكدت اللجنة أن خريجي الأكاديمية حصلوا على فرص لإدارة مباريات في عدد من البطولات القارية والدولية، من بينها كأس آسيا للسيدات تحت 20 عاماً في تايلاند 2026، وكأس آسيا للسيدات في أستراليا 2026، وكأس العرب 2025، وكأس العالم تحت 17 عاماً في قطر 2025.

كما اختير ثمانية من خريجي الأكاديمية للمشاركة في الأدوار الإقصائية للبطولات القارية للأندية خلال موسم 2025 - 2026، بواقع حكم واحد في دوري أبطال آسيا للسيدات، وحكمين في دوري أبطال آسيا الثاني، وخمسة حكام في دوري التحدي الآسيوي.