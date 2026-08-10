الفتح يقدم مدربه ونجومه الجدد... والعطوي لـ«الشرق الأوسط»: أعشق التحديات

قدّم نادي الفتح مدربه السعودي خالد العطوي واللاعبين الجدد من المحليين والأجانب في حفل تضمن تكريم الرعاة والشركاء التجاريين، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بمحافظة الاحساء حيث مقر النادي.
وشهد الحفل حضورا كبير من الفتحاويين الذين عبروا عن تفائلهم بموسم إيجابي رغم كل المصاعب التي مر بها النادي، وعدم اتمام حتى صفقات اللاعبين الأجانب قبل أقل من أسبوع من بدء الفريق مشواره في الدوري السعودي للمحترفين، حيث سيواجه النصر حامل اللقب في الرياض السبت المقبل.
كما شهد الحفل تدشين قميص النادي الجديد والذي يحمل أسماء كافة مدن وقرى الاحساء تماشيا مع شعار «الحساوي فتحاوي» بكون هذا النادي الذي يمثل هذه المحافظة منذ سنوات وحقق أكبر المنجزات لها على الصعيد الرياضي وتحديدا كرة القدم. وتضمن الحفل أيضا فيديو عما قدمته وزارة الرياضة ورابطة دوري المحترفين للأندية تقديرا لهما وذلك بحضور ممثلين عن الرابطة.
من جانبه قال المدرب خالد العطوي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أنه يعشق التحدي في مسيرته وأن البداية الصعبة أمام النصر تتطلب انطلاقة موفقة من أجل تقديم مستويات ونتائج افضل في المشوار الصعب. وبين أن النصر صعب وكبير وبطل دوري وعالمي من حيث النجوم المتواجدين فيه، لكن الفتح أيضا كبير وبطل دوري سابق ويسعى لتقديم صورة إيجابية. وأكد أنه فخور بالثقة التي نالها لخدمة نادي المحافظة التي ينحدر منها مشيرا إلى أن الاحساء تحتاج لأبناءها وتسحق تقديم كل الخدمة لها في كل المجالات.
وشدد على أنه يعشق التحديات والمصاعب وهذا ما يجعله يوافق على المهمات الصعبة في الأندية.بقيت الإشارة الى أن العطوي يملك فرصة جديدة لاستعادة الأرقام القياسية للمدربين السعوديين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن كسرها زميله سعد الشهري أثناء تواجده مع نادي الاتفاق في الموسمين الماضيين قبل أن يغادر منصبه في النادي الشرقي.