ريباكينا تقلل من أهمية سباق صدارة التصنيف قبل سينسيناتي

قللت الكازاخية يلينا ريباكينا من أهمية الحديث عن إمكانية انتزاع صدارة تصنيف الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات من البيلاروسية أرينا سابالينكا خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن تركيزها ينصب على تحسين مستواها وتحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة.

وبدأت ريباكينا، المصنفة الثانية عالمياً وحاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة، مشوارها في بطولة تورونتو المفتوحة لتنس الأساتذة فئة 1000 نقطة وهي تملك فرصة لتجاوز سابالينكا، واعتلاء صدارة التصنيف بعد البطولة، لكن هذه الفرصة تلاشت بعدما بلغت اللاعبة البيلاروسية دور الـ16، لكن خسارة سابالينكا المفاجئة أمام الروسية إيكاترينا ألكساندروفا في دور الـ16، مقابل مواصلة ريباكينا مشوارها وبلوغها دور الثمانية، أعادت إشعال المنافسة قبل بطولة سينسيناتي.

وفي حال تتويج ريباكينا بلقب تورونتو، سترفع رصيدها إلى 8666 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط خلف سابالينكا التي تدخل منافسات سينسيناتي برصيد 8670 نقطة.

وقالت ريباكينا عقب فوزها على الروسية ليودميلا سامسونوفا في دور الـ16: «أحاول ألا أفكر في الأمر، لأنه لا يزال أمامي الكثير من المباريات التي يتعين علي الفوز بها. لم أكن ألعب بالمستوى الذي أردته خلال موسم الملاعب العشبية؛ لذلك فإن أهم شيء بالنسبة لي الآن هو رؤية التطور».

ونقل موقع «تنس وورلد يو إس إيه» عن ريباكينا قولها: «عملنا بجد خلال الأسبوعين الماضيين استعداداً للجولة الأميركية، ولذلك من المهم بالنسبة لي أن أرى التحسن. بعض الأمور تسير بشكل جيد في هذه البطولة، لكنها ليست أفضل مستوياتي؛ لذا أحاول ألا أفكر في التصنيف أو النقاط، وأن أتعامل مع كل مباراة على حدة، وأرى إلى أي مدى يمكنني الوصول».