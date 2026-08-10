إصابة خطيرة لبارداغجي لاعب برشلونة

ذكر تقرير إخباري أن السويدي روني بارداغجي، مهاجم برشلونة الإسباني، لم يكمل تدريبات الفريق، الاثنين، بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة.

وأوضحت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن الفحوصات بشأن إصابة بارداغجي لازالت جارية، ويبدو أن الإصابة خطيرة وفي حال تأكد ذلك قد يغيب لعدة أشهر.

وكان بارداغجي، ذو الأصول السورية والمولود بالكويت، قد شارك في تدريبات الفريق بعدما كان الألماني هانزي فليك، المدير الفني للفريق، قد استبعده من المشاركة في بطولة أوديني الودية الثلاثية.

وسبق للاعب السويدي الشاب أن عانى من إصابة قوية في الركبة في الماضي وغاب لمدة تجاوزت العشرة أشهر، وتشير الدلائل الحالية إلى تكرر نفس الإصابة التي توحي بتمزق شديد في الأربطة.