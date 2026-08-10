دورتموند يفضل الابتعاد عن شائعات «الملا»

فضّل نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم عدم تعزيز الشائعات بخصوص تعاقده مع سعيد الملا، مهاجم فريق كولن.

وقال لارس ريكن، المدير الرياضي لدورتموند، في مقابلة مع قناة «سكاي» على هامش المباراة الودية أمام آرسنال الإنجليزي، الأحد: «يبقى سعيد لاعباً في كولن».

وذكرت تقارير إعلامية أن كلا الناديين يتفاوضان الآن بشأن الصفقة.

وأضاف ريكن: «احتراماً للخصوصية، لا نتحدث في بوروسيا دورتموند عن لاعبي الفرق الأخرى، لكن هذا يؤدي للأسف أحياناً إلى ظهور ما يسمى بالأخبار، علينا أن نتحمل ذلك لفترة».

ورد كولن على هذه التكهنات، السبت، حيث قال مديره توماس كيسلر بأنه يتوقع بقاء الملا، ذو الأصول اللبنانية، في النادي.

وذكرت تقارير أن النادي طلب 50 مليون يورو (57.7 مليون دولار) مقابل اللاعب الذي يمتد عقده حتى عام 2030. وقيل إن دورتموند مستعد لدفع هذا المبلغ.

وتألق الملا في الموسم الماضي مما أثار اهتمام أندية عديدة بضمه.

وفيما يتعلق بالخطة المالية لدورتموند، قال ريكن: «أعتقد أننا نبذل قصارى جهدنا من أجل كل يورو، وقد أثبتت قضية كاريتساس ذلك، التقينا لأول مرة في أبريل، ولم نقم بإنهاء الصفقة إلا مؤخراً، لأننا نولي أهمية كبيرة للعمل بطريقة مسؤولة على المستوى المالي».

وكانت تقارير ذكرت أن جينك البلجيكي طلب نحو 40 مليون يورو مقابل كونستانتينوس كاريتساس، لكن دورتموند دفع 30 مليون يورو.