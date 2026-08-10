إنغبريغتسن يفوز بلقب 5000 م ببطولة أوروبا لألعاب القوى

حقق ياكوب إنغبريغتسن عودة لافتة ليحتفظ بلقب سباق 5000 متر في بطولة أوروبا لألعاب القوى، الاثنين، إذ فاز بأول سباق له منذ ما يقرب من عام بزمن قدره 13 دقيقة و15.29 ثانية، حيث تجاوز الألماني فلوريان بريم (13 دقيقة و15.60 ثانية) في سباق مثير حتى خط النهاية ليحصد ميداليته الذهبية السابعة في البطولة القارية. وجاء الفرنسي إتيان داجينوس في المركز الثالث بزمن قدره 13 دقيقة و16.09 ثانية.

وكان النرويجي قد خضع لعملية جراحية في وتر العرقوب لقدمه اليسرى في فبراير (شباط)، ولم يتمكن من التدرب بشكل جيد سوى لستة أسابيع قبل مشاركته في برمنغهام. لكن إذا كان البطل الأولمبي قد شعر بأي توتر، فإنه لم يُظهر ذلك وألقى نظرة عابرة على ساعته مع انطلاق السباق، قبل أن يستقر في وسط المجموعة مترقبًا اللحظة المناسبة للانقضاض، في ظل بداية هادئة أبقت الوتيرة بطيئة عند دقيقتين و45 ثانية للكيلومتر الأول.

ومع تبقي نحو أربع لفات على النهاية، بدأ يتقدم تدريجياً من خارج المجموعة، لكنه بدا محاصراً في بداية اللفة قبل الأخيرة بعدما وجد نفسه خلف العداء الفرنسي جيمي جريسييه.

ومع ذلك، فإن إنغبريغتسن (25 عاماً) لم يخسر من قبل في بطولة أوروبا، ولم يكن مستعداً للسماح بحدوث ذلك، فرفع وتيرة أدائه بقوة عند المنعطف الأخير قبل أن ينطلق نحو الفوز في الأمتار الأخيرة وسط هتافات الجماهير وذهول المعلقين.

وقال صاحب الميدالية البرونزية داجينوس: «عندما تقدم ياكوب إلى الصدارة، أدركت أنني لن أتمكن من اللحاق به. إنه أسطورة في هذه الرياضة. كنا نعرف أن مشاركته الليلة تعني أنه يتمتع بجاهزية عالية. إنه قوي للغاية، وقد أظهر ذلك بوضوح. أشعر بفخر كبير لاعتلاء منصة التتويج إلى جانبه».