شتوتغارت يتعاقد مع المهاجم الشاب بيتشينوفيتش

أعلن نادي شتوتغارت الألماني لكرة القدم عن تعاقده مع المهاجم دزينان بيتشينوفيتش قادماً من فولفسبورغ، أحد أندية الدرجة الثانية.

ووقع المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً على عقد يربطه بشتوتغارت حتى يونيو (حزيران) 2031.

وقال فابيان فولغموث، عضو مجلس إدارة النادي للشؤون الرياضية: «توصلنا إلى اتفاق داخلي مبكر لضم دزينان بيتشينوفيتش، من جانب نحن مقتنعون بمهاراته وإمكانياته، ومن جانب آخر نرغب في تدعيم صفوف الفريق في انتظار التحديات المقبلة في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا».

وفي الموسم الماضي سجل بيتشينوفيتش ثمانية أهداف في 30 مباراة بالدوري لفولفسبورغ، كما سجل هدفاً في مباراة ملحق الصعود وتجنب الهبوط أمام باديربورن، لكن فولفسبورغ هبط للدرجة الثانية.

وقال اللاعب: «أعرف بعض من زملائي الجدد من خلال المنتخب الألماني للشباب، وحظيت بجلسة رائعة مع مسؤولي النادي، لذلك لم أفكر مرتين حينما علمت باهتمام شتوتغارت، الآن أرغب في التأقلم في أسرع وقت ممكن من أجل مساعدة شتوتغارت على تقديم موسم ناجح».

وفي 49 مباراة مع منتخبات ألمانيا للشباب، سجل بيتشينوفيتش 41 هدفاً وهو الآن يلعب في منتخب ألمانيا لأقل من 21 عاماً.

وسيبدأ شتوتغارت موسمه بمواجهة هانزا روستوك (درجة ثالثة) في كأس ألمانيا يوم 21 أغسطس (آب) الجاري، وستكون مباراته الأولى في الدوري يوم 28 من الشهر ذاته في مواجهة حامل اللقب بايرن ميونيخ.