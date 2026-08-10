سيميوني عن غريزمان: إنه عبقري!

أشاد الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بنجمه السابق الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي انتقل إلى أورلاندو سيتي الأميركي.

وقال سيميوني في تصريحات لمجلة «فرانس فوتبول»: «إن غريزمان يعد عبقرياً»، مؤكداً أنه كان محظوظاً للغاية بعلاقته الوطيدة باللاعب الدولي الفرنسي السابق.

وأضاف مدرب أتلتيكو مدريد: «بناتي أصدقاء لأبنائه كانت علاقتنا دائماً رائعة بفضل شخصية غريزمان وحقيقة أنه لا يتخطى الحدود أبداً، لأنه بمجرد حدوث ذلك فلا يكون هناك عودة».

وتابع سيميوني: «سنحت لي الفرصة للعمل مع لاعب عبقري، من الرائع الحديث عنه».

ويعد غريزمان الهداف التاريخي لأتلتيكو مدريد برصيد 212 هدفاً، وحقق ثلاثة ألقاب مع الفريق منها لقب الدوري الأوروبي عام 2018.

وانتهت مسيرة غريزمان (35 عاماً) مع أتلتيكو مدريد بالخسارة في نهائي كأس ملك إسبانيا والخروج من دوري أبطال أوروبا في قبل النهائي.