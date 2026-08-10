الأهلي يعزز جهاز بوسيتش بأربعة أسماء أوروبية

أعلنت شركة النادي الأهلي تعيين أربعة أعضاء جدد ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، في خطوة تستهدف تعزيز المنظومة الفنية والبدنية للفريق، بالتزامن مع بدء المدرب الهولندي مارينو بوسيتش مهمته مع «الراقي» استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

وشملت التعيينات الهولندي كريس فان دير ويردن في منصب المدرب المساعد، حيث يمتلك خبرة واسعة في العمل ضمن الأجهزة الفنية لعدد من الأندية الأوروبية، من بينها آيندهوفن الهولندي، وفنربخشة التركي، وديربي كاونتي الإنجليزي، وفيتيسه الهولندي، وشاختار دونيتسك الأوكراني، الأمر الذي يمنحه معرفة بالعمل في بيئات كروية مختلفة وعلى مستويات تنافسية متعددة.

كما انضم الكرواتي ماريو ستانيتش إلى الجهاز الفني مدرباً مساعداً، مستفيداً من مسيرة امتدت لسنوات داخل المنظومة الاحترافية لنادي كلوب بروج البلجيكي، قبل انتقاله للعمل مدرباً مساعداً في شاختار دونيتسك الأوكراني، ليشكل إلى جانب فان دير ويردن إضافة فنية للجهاز الذي يقوده بوسيتش.

وفي إطار الاهتمام بتطوير العمل الخاص بحراس المرمى، تعاقد الأهلي مع الهولندي ريموند فان دير خاو لتولي مهمة مدرب حراس المرمى، إذ يمتلك خبرة تتجاوز 20 عاماً في مجال تدريب الحراس، وعمل ضمن الأجهزة الفنية لأندية فيتيسه الهولندي، وسندرلاند الإنجليزي، وآيندهوفن الهولندي، وشاختار دونيتسك الأوكراني.

وعلى الجانب البدني، اختارت إدارة الأهلي البلجيكي رول تامبور لتولي مهمة مدرب الأداء، وهو المتخصص الحاصل على درجة الماجستير في علوم الرياضة، وسبق له العمل مع الفريق الأول لنادي الجزيرة الإماراتي وشاختار دونيتسك، إلى جانب خبرات أكاديمية ومهنية مع جامعة «كي يو لوفين» البلجيكية، وناديي أوه لوفين وكي آر سي غينك.

وسينضم تامبور إلى إدارة الأداء البدني والتغذية في النادي الأهلي، ضمن منظومة عمل متكاملة تهدف إلى رفع الجاهزية البدنية للاعبين وربط برامج الإعداد البدني والتغذية بالاحتياجات الفنية للفريق الأول.

وتأتي هذه التعيينات ضمن رؤية بوسيتش لبناء جهاز فني متكامل، إذ سيعمل المدرب الهولندي بطاقمه المساعد الذي وصل إلى جدة، بالتوازي مع الكوادر الفنية والإدارية الموجودة في النادي، بما يعزز التكامل بين الجهاز القادم مع المدرب والمنظومة القائمة داخل الأهلي.

ويأمل الأهلي أن تسهم هذه الإضافات في تجهيز الفريق بالشكل الأمثل للموسم الجديد، خصوصاً مع تعدد الاستحقاقات التي تنتظر الفريق محلياً وقارياً، وحرص الإدارة على توفير بيئة فنية وبدنية متكاملة تساعد بوسيتش على تنفيذ أفكاره منذ بداية فترة الإعداد.