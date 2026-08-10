الفيصلي يواصل تدريباته... ويدشّن طاقمه الجديد

دشّنت إدارة النادي الفيصلي مساء الاثنين الأطقم الجديدة لفريقها الأول لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد (2026-2027)، وذلك في مقر النادي بحرمة.
وتميز الطقم الجديد الذي تم تصميمه من قبل شركة «أديداس» بتصاميم مميزة وجودة عالية للملابس. الطقم الأساسي العنابي، والطقم الاحتياط الأبيض، والطقم الثالث الزيتي والأخضر. وأيضاً طقم لحراس المرمى.
ميدانياً، واصل الفريق الأول لكرة القدم تمارينه اليومية على ملعب النادي بحرمة، وذلك استعداداً لمباراة الهلال في الجولة الأولى من «دوري روشن» للمحترفين، والتي ستقام على ملعب الهلال بالرياض يوم الجمعة المقبل.