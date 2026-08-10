إنريكي يسعى لتعزيز «سجله الاستثنائي في المباريات النهائية» على حساب أستون فيلا

يسعى الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى تعزيز سجله الاستثنائي في المباريات النهائية عندما يلتقي فريقه مع أستون فيلا الإنجليزي الأربعاء في كأس السوبر الأوروبي.

ولا يبدو إنريكي متأثراً كثيراً بضغوط المباريات الكبرى، بعدما حقق الفوز في 16 من أصل 19 مباراة نهائية خاضها منذ بداية مسيرته التدريبية.

وبدأت رحلة إنريكي مع النهائيات في 30 مايو (أيار) 2015، عندما قاد برشلونة للفوز على أتلتيك بلباو 3/ 1 في نهائي كأس ملك إسبانيا، ومنذ ذلك الحين واصل تحقيق نتائج مميزة في المباريات الحاسمة.

وكان أحدث انتصاراته في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي، عندما قاد باريس سان جيرمان للتغلب على آرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح 4/ 3 بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1/1.

وباحتساب المواجهات التي تقام من مباراة واحدة فقط، ومباريات الأندية دون مباريات المنتخبات والبطولات التي كانت تقام بنظام الذهاب والإياب، يصل سجل إنريكي إلى 15 انتصاراً في 16 نهائياً.

وكانت الهزيمة الوحيدة له وفقاً لهذه المعايير مع باريس سان جيرمان، عندما خسر الفريق أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة في نهائي كأس العالم للأندية في يوليو (تموز) 2025، حسبما ذكر الموقع الرسمي لصحيفة «ليكيب» الفرنسية.

ويتمتع إنريكي بسجل لافت بشكل خاص في النهائيات الأخيرة مع باريس سان جيرمان؛ إذ حسم الفريق آخر أربعة نهائيات خاضها تحت قيادته عن طريق ركلات الترجيح.

وتغلب باريس سان جيرمان على توتنهام في كأس السوبر الأوروبي 2025 بركلات الترجيح 4/ 3 بعد التعادل 2/2، ثم تفوق بالطريقة نفسها على فلامنغو في كأس إنتركونتيننتال 2025 بعد التعادل 1/1، قبل أن يتجاوز أولمبيك مرسيليا بركلات الترجيح 4/ 1 بعد التعادل 2/2 في «كأس الأبطال» الفرنسي.