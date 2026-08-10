تسيفرين سعيد باستضافة سالزبورغ لكأس السوبر الأوروبية

أبدى ألكسندر تسيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، سعادته باستضافة مدينة سالزبورغ النمساوية لمباراة نهائي كأس السوبر الأوروبية التي ستجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي الأربعاء.

ويلتقي بطل دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان، مع أستون فيلا الذي توج بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، في ملعب «ريد بول أرينا» في سالزبورغ النمساوية في كأس السوبر الأوروبية.

وقال تسيفرين في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لـ«يويفا»: «من دواعي سرورنا أن نوجد هنا في سالزبورغ وهي واحدة من أجمل المدن الأوروبية، وارتبطت دائماً بالموسيقار الشهير موزارت وإرثه الموسيقي الكبَير، من الرائع أن تقام مباراة كأس السوبر الأوروبية هنا».

وأضاف: «في هذا الموقع الرائع بين التاريخ وجبال الألب، ستضيف كرة القدم بعداً جديداً إلى تاريخ المدينة العريق».

وتابع رئيس (يويفا): «ملعب سالزبورغ ليس غريباً عن المباريات الأوروبية الكبرى، لقد استقبل الجماهير في أمم أوروبا 2008، وشهد العديد من الليالي الرائعة على مستوى الأندية، إنه ملعب مثالي من أجل استضافة افتتاحية الموسم الأوروبي».