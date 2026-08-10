بايرن يحقق حلم السنغالي الشاب ندياني بعقد حتى 2031

حقق لاعب الوسط السنغالي الشاب بارا سابوكو ندياني حلمه بالانضمام إلى بايرن ميونيخ الألماني، بعدما أعلن النادي رسمياً التعاقد معه بعقد يمتد حتى عام 2031، في خطوة تتوج صعوداً لافتاً للاعب البالغ من العمر 19 عاماً.

ووصف ندياني يوم توقيع العقد بأنه «يوم مهم للغاية بالنسبة لي ولعائلتي»، بعدما انتقل في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى مركز تدريب بايرن على سبيل الإعارة قادماً من أكاديمية جامبينوس ستارز الجامبية، عقب فترة معايشة قصيرة مع غراسهوبرز السويسري.

وكان من المفترض في البداية أن يلعب ندياني مع فرق الشباب أو الفريق الرديف، لكنه نجح تدريجياً في لفت أنظار المدرب فينسن كومباني، الذي استدعاه للتدرب مع الفريق الأول، قبل أن يخوض أربع مباريات مع الفريق الأول لبايرن في نهاية الموسم الماضي.

وجاء تألق ندياني ليقنع باب ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال، بضمه إلى قائمة الفريق في كأس العالم، حيث شارك في الوقت الإضافي خلال مواجهة بلجيكا في دور الـ16.

وقال ندياني بعد توقيع عقده: «في بايرن ميونيخ، أريد أن أتعلم كل يوم من هؤلاء اللاعبين الرائعين وأن أحاول مساعدة الفريق. بالنسبة لي، تحقق حلم، وأنا سعيد جداً، وأريد أيضاً أن أكون مثالاً للاعبين الشباب الآخرين، مثل زملائي في جامبينوس ستارز، وأن أثبت لهم أن الوصول إلى أحد أكبر الأندية في العالم أمر ممكن».

وقال كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن: «بارا يتمتع بشخصية رائعة، وقد تأقلم بسرعة كبيرة مع بيئة جديدة تماماً في بايرن ميونيخ، وأصبح محبوباً للغاية داخل الفريق».