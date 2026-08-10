أورد موقع «أكسيوس»، اليوم الاثنين، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستنقل قريباً مواد نووية مخزنة في موقع سري بسوريا، بعد أن توصلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تفاهمات مع سوريا وإسرائيل.
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«الطاقة الذرية» ستزيل مواد نووية من موقع سري في سوريا https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5305507-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
«الطاقة الذرية» ستزيل مواد نووية من موقع سري في سوريا
«الطاقة الذرية» ستزيل مواد نووية من موقع سري في سوريا
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