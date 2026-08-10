البرتغالي بالينيا على رادار أستون فيلا

يدخل نادي أستون فيلا الإنجليزي في مفاوضات مع بايرن ميونيخ الألماني للتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينيا، بعد إصابة أمادو أونانا بقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى خلال مشاركته مع منتخب بلجيكا في كأس العالم.

ولم يتخذ بالينيا، البالغ من العمر 31 عاماً، قراراً نهائياً بشأن مستقبله، لكنه منفتح على الانتقال إلى أستون فيلا، الذي يعد من أبرز خياراته في الفترة الحالية.

وأبدى بايرن ميونيخ استعداده للسماح برحيل بالينيا، بعد عامين فقط من التعاقد معه قادما من فولهام مقابل نحو 47 مليون جنيه إسترليني.

وقضى بالينيا الموسم الماضي معاراً إلى توتنهام، لكن النادي اللندني قرر عدم تفعيل بند الشراء البالغ 26 مليون جنيه إسترليني، رغم اعتماد المدرب روبرتو دي زيربي عليه بشكل كبير خلال الموسم.

وقال داميان فيداجاني، مدير كرة القدم في أستون فيلا، لصحيفة «بيلد» الألمانية الاثنين: «جواو بالينيا لاعب جيد جداً وسيناسب خططنا. نحن في مفاوضات، لكن لا يوجد اتفاق حالياً. وإذا حدث شيء، فسيكون دائماً مبنياً على الاحترام الكبير الذي نكنه لبايرن».