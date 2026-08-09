القبض على خلية لـ«داعش» يتزعمها «الصيني» في القنيطرة جنوب سوريا

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد، إلقاء القبض على خلية تتبع تنظيم «داعش» في محافظة القنيطرة جنوب البلاد، وقالت الوزارة إن الخلية مؤلفة من 9 أشخاص، وتم القبض عليهم في مدينة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة.

وأشارت الوزارة إلى أن العملية، التي تمت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، أسفرت عن القبض على متزعم الخلية المدعو مصعب ‏خليل الشيخ، الملقب بـ«الصيني»، موضحةً أنه نشط ضمن صفوف التنظيم في دمشق وريفها ومنطقة البادية وقرى حوران، ‏وعمل ضمن إحدى المجموعات التابعة للمدعو أبو عبد الرحمن العراقي، أحد متزعمي التنظيم آنذاك، والذي قُتل في درعا ‏عام 2022.‏

القبض على أحد عناصر «خلية داعش» في داريا بريف دمشق (أرشيفية - سانا)

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الخلية كانت تنفذ مهاماً لصالح التنظيم، شملت جمع الأسلحة ونقل ‏العبوات الناسفة ومستلزماتها، إلى جانب أنشطة أخرى تهدف إلى دعم تحركاته، حسب بيان الوزارة. وقد تمت إحالة أفراد الخلية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.‏

وكانت السلطات السورية قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل عنصرين من تنظيم «داعش» أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة ‏في منطقة السيدة زينب بريف دمشق قبل يومين، وذلك خلال تنفيذ إحدى الدوريات الليلية مهامها على الطرق المؤدية إلى الثكنات ‏والمراكز الحكومية في المنطقة.

وفي أحدث إعلاناتها عن حصيلة عمل الأجهزة الأمنية، أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، «أن إدارة مكافحة الإرهاب أوقفت خلال شهر يوليو (تموز) الماضي 1036 شخصاً، وأحالت 285 إلى النيابية العامة»، وذلك بعدما أعلنت في يونيو (حزيران) عن تفكيك 7 خلايا لتنظيم «داعش»، وتوقيف 235 شخصاً من عناصره، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.