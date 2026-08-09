«تور دي فرانس»: الهولندية فوليرينغ تحقق اللقب للمرة الثانية

حسمت الهولندية ديمي فوليرينغ الأحد لقبها الثاني في سباق فرنسا للدراجات للسيدات «تور دي فرانس» بفوزها بالمرحلة التاسعة والأخيرة، لتستعيد بذلك أكبر جائزة في عالم الدراجات.
وأضافت المتسابقة البالغة من العمر 29 عاماً، والتي تدافع عن ألوان فريق «إف دي جيه» وتعتبر على نطاق واسع واحدة من أفضل المتسابقات في جيلها، إنجازاً جديداً إلى مسيرتها الحافلة بالإنجازات التي تشمل لقب سباق فرنسا للسيدات لعام 2023، ولقب سباق إيطاليا 2026، ولقبين في سباق إسبانيا في 2024 و2025.
وبدأت فوليرينغ المرحلة النهائية الأحد التي امتدت لمسافة 99.2 كيلومتر حول مدينة نيس، متقدمة بفارق ثماني ثوانٍ على كاسيا نيفيادوما-فيني، بعد أن انتزعت القميص الأصفر من منافستها البولندية في اليوم السابق.
وبدّدت فوليرينغ أي شكوك متبقية في الصعود الأخير إلى كول ديز، حيث شنت هجوماً حاسماً على نيفيادوما-فيني قبل أن تنطلق بمفردها لتحقق الفوز في نيس.