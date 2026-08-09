الدرعية يعزز وسطه بالسنغالي إدريسا غانا

أعلن نادي الدرعية تعاقده مع لاعب الوسط السنغالي إدريسا غانا غاي، ضمن تحركاته خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق.
ويبلغ غانا غاي من العمر 36 عاماً، ويملك مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية، إذ سبق له تمثيل أندية ليل الفرنسي، وأستون فيلا وإيفرتون الإنجليزيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن يعود إلى إيفرتون في عام 2022.
وخاض غانا غاي، خلال الموسم الماضي، مع إيفرتون 25 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف.
كما يُعد غانا غاي أحد أبرز لاعبي منتخب السنغال، وشارك معه في كأس العالم الأخيرة، إلى جانب إسهامه في تتويج المنتخب بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2021.
وكانت «الشرق الأوسط» قد ذكرت في وقت سابق أن نادي الدرعية توصل إلى اتفاق مع غانا غاي لتوقيع عقد لمدة عام واحد، مع خيار التجديد لموسم إضافي.