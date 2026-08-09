أوليفيرا: الشراكة مع «جينيسيس» خطوة مهمة للاتحاد

أكد دومينغوس أوليفيرا، الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب توقيع الشراكة مع «جينيسيس»، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة للنادي، وستجلب قيمة مضافة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن النادي يعمل بالتوازي على استكشاف فرص شراكات جديدة في قطاعات مختلفة.
وقال أوليفيرا: «اليوم هو توقيع مهم للغاية مع شريك نعتقد أنه سيجلب الكثير من القيمة المضافة للنادي». وأضاف: «نسعى وراء فرص أخرى في هذه المرحلة في قطاعات مختلفة، ولدينا فرص شراكات مختلفة، لكننا لا نريد مشاركتها حتى يتم إتمامها». وأوضح الرئيس التنفيذي للاتحاد أن «جينيسيس» هي الراعي الرسمي للسيارات في النادي، وقال: «نحن فخورون جداً بهذه الشراكة، ونتوقع خلال العامين المقبلين أن تجلب الكثير من الفائدة للشركة وللنادي، والأهم لمشجعينا».
وختم أوليفيرا حديثه لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «نحن نسعى وراء فرص أخرى في هذه المرحلة، وأنا متأكد من أننا سنعلن خلال الأسابيع المقبلة عن عدد من الشراكات».