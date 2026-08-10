«مصرفية» قادت مشروع إنفانتينو لبيع حصة من «فيفا» تحت ضغط «علاقة إبستين»

دخلت ماري إردوس، المصرفية البارزة في «جي بي مورغان تشيس» وإحدى الشخصيات التي عملت خلف الكواليس على مشروع جياني إنفانتينو لبيع حصة من أعمال الاتحاد الدولي لكرة القدم، دائرة ضغوط جديدة على خلفية الكشف عن تفاصيل علاقتها السابقة بالممول الأميركي الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية.

وكشفت صحيفة «التلغراف» البريطانية أن إردوس، البالغة 58 عاماً والتي تترأس قطاع إدارة الأصول والثروات في «جي بي مورغان»، قادت جهود المصرف للعثور على مستثمرين مستعدين للمشاركة في مشروع بيع حصة تبلغ 20 في المائة من أعمال «فيفا»، ضمن الخطة التي سعى إنفانتينو إلى تنفيذها.

وبالتزامن مع الكشف عن دورها في المشروع، تواجه إردوس تدقيقاً بشأن علاقتها السابقة والممتدة بإبستين، الذي توفي عام 2019. وتظهر وثائق أفرجت عنها السلطات الأميركية أن «جي بي مورغان» لم ينهِ علاقته المصرفية بإبستين حتى عام 2013، أي بعد 5 سنوات من إدانته في فلوريدا باستدراج قاصر لممارسة الدعارة.

وتكشف رسائل بريد إلكتروني متبادلة بين إردوس وإبستين، ونشر تفاصيلها أولاً موقع «ذا بانكر» المتخصص في الأخبار المالية، وجود اتصالات بينهما بشأن مسائل مصرفية. كما أرسلت إردوس إلى إبستين تهنئة بعيد ميلاده من حسابها الرسمي في «جي بي مورغان» عام 2012، بعد 4 سنوات من إدانته.

المصرفية الأميركية في صورة سابقة مع إنفانتنيو (حسابها في «لينكد إن»)

وكان الطرفان أيضاً على اتصال غير مباشر عبر موظفين بشأن ترتيبات مصرفية مرتبطة بكاثرين روملر، المسؤولة القانونية السابقة في «غولدمان ساكس» وإحدى الشخصيات التي ارتبط اسمها بإبستين.

وبحسب «نيويورك تايمز»، كانت إردوس واحدة من عدد محدود للغاية من الأشخاص الذين كانوا على علم بخطة إنفانتينو في أثناء إعدادها، وهي الخطة التي كانت تستهدف بيع حصة تبلغ 20 في المائة مقابل تقييم قدره 4.2 مليار دولار إلى مجموعة مستثمرين يقودها جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكانت «ثرايف إترنال»، الأداة الاستثمارية التابعة لجوشوا كوشنر، و«فيفا» يخططان للاستعانة بـ«جي بي مورغان» للعثور على مستثمرين آخرين للمشاركة في الصفقة، قبل أن يتراجع إنفانتينو لاحقاً عن المشروع.

وأثار مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز» غضباً واسعاً داخل كرة القدم العالمية، ووضع إنفانتينو أمام واحدة من أكبر الأزمات خلال رئاسته للاتحاد الدولي، وسط تهديدات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى جانب جهات كروية في آسيا وأميركا الشمالية والوسطى، باتخاذ خطوات تصعيدية ضد القيادة الحالية لـ«فيفا».

وتلفت «التلغراف» إلى أن إنفانتينو لم يكشف تفاصيل المشروع حتى لأقرب موظفيه إلا قبل أيام قليلة من نهائي كأس العالم، في الوقت الذي كانت فيه مجموعة صغيرة خارج الدائرة التنفيذية التقليدية مطلعة على التحركات.

ولم تعلق إردوس على طبيعة علاقتها بإنفانتينو، بينما لا تزال الكيفية التي نشأت بها العلاقة بينهما غير واضحة، إلا أن إنفانتينو سبق أن ظهر معها على منصة واحدة عندما تحدث خلال اجتماع لموظفي «جي بي مورغان».

وتُعد إردوس واحدة من أبرز الشخصيات التنفيذية في المصرف الأميركي، وكانت ثاني أعلى مسؤول فيه من حيث الدخل خلال العام الماضي، بعدما حصلت على 32 مليون دولار.

ويعيد دور «جي بي مورغان» في المشروع إلى الأذهان الجدل الذي واجهه المصرف بسبب تمويل مشروع دوري السوبر الأوروبي عام 2021، والذي دفعه لاحقاً إلى تقديم اعتذار عن مشاركته فيه. ولم يصدر المصرف حتى الآن تعليقاً بشأن دوره في مشروع «فيفا» أو طبيعة العلاقة بين إردوس وإنفانتينو.

وفي ما يتعلق بعلاقة إردوس بإبستين، قال «جي بي مورغان» لـ«ذا بانكر» إنه يأسف لأي علاقة كانت تربطه بإبستين، مؤكداً أنه لم يساعده في ارتكاب جرائمه.

وأضاف المصرف أنه قدم تقارير متعددة بشأن أنشطة مالية مشبوهة ابتداءً من عام 2002، من دون تلقي رد من الحكومة، مؤكداً أن إردوس هي التي اتخذت قرار إغلاق حسابات إبستين عام 2013، قبل 6 سنوات من اعتقاله الأخير.

ودافع المصرف عن إردوس، مؤكداً أنها حافظت دائماً على أعلى معايير النزاهة والثقة، وأنها ما زالت واحدة من أهم القيادات التنفيذية لديه.