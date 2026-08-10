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الرياضة رياضة عالمية

اتحادات قارية كبرى تبحث استحداث بطولات منفصلة تحسباً لمقاطعة كأس العالم

إنفانتينو يعيش أسوأ أيامه (أ.ف.ب)
إنفانتينو يعيش أسوأ أيامه (أ.ف.ب)
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اتحادات قارية كبرى تبحث استحداث بطولات منفصلة تحسباً لمقاطعة كأس العالم

إنفانتينو يعيش أسوأ أيامه (أ.ف.ب)
إنفانتينو يعيش أسوأ أيامه (أ.ف.ب)

بدأت 3 من أكبر الاتحادات القارية في كرة القدم العالمية محادثات لتأسيس بطولات منفصلة عن مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في تطور جديد للمواجهة مع رئيسه جياني إنفانتينو، على خلفية مشروعه الذي فشل لبيع حصص في كأس العالم.

وكشفت صحيفة «تلغراف» البريطانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والاتحاد الآسيوي، واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، يريدون توفير فرص تنافسية حقيقية للاعبين في حال تنفيذ مقاطعة لكأس العالم، وهي الخطوة التي لا يزال «يويفا» يهدد باللجوء إليها.

ويكشف هذا التفصيل للمرة الأولى بصورة أوضح الهدف من المحادثات المتعلقة بالبطولات المنافسة، إذ لا يقتصر الأمر على التفكير في مسابقات بديلة لـ«فيفا»، وإنما يرتبط بالاستعداد لاحتمال الوصول إلى مقاطعة كأس العالم، وضمان وجود بطولات يستطيع اللاعبون المشاركة فيها حال حدوث ذلك.

ويواجه إنفانتينو، البالغ 56 عاماً، اتهامات بـ«الخداع» من ثلاثة من نوابه في «فيفا»، مع مطالبتهم بإجراء تحقيق مستقل في مشروع بيع حصص من كأس العالم، الذي أُلغي في 31 يوليو (تموز) بعد معارضة واسعة.

وجاء التصعيد عبر رسالة مفتوحة وقعها ألكسندر تسيفرين، رئيس «يويفا»، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، وفيكتور مونتاغلياني، رئيس كونكاكاف، إلى جانب الأمناء العامين للاتحادات القارية الثلاثة، أكدوا فيها أن الثقة قد كُسرت.

وبحسب «الصحيفة»، يُنظر إلى الرسالة باعتبارها خطوة تمنح إنفانتينو فرصة للاستقالة والخروج من منصبه بصورة تحفظ له مكانته، بدلاً من تمديد الصراع داخل كرة القدم العالمية عبر خوض انتخابات الرئاسة المقررة في مارس (آذار) المقبل.

وتمثل الاتحادات القارية الثلاثة الموقعة على الرسالة 143 اتحاداً وطنياً، وهو ما يثير مزيداً من التساؤلات بشأن قدرة إنفانتينو على جمع الأصوات اللازمة إذا قرر المضي في الترشح لولاية جديدة.

غير أن ذلك لا يعني امتلاك معارضي إنفانتينو أصوات الاتحادات الـ143 بصورة تلقائية، إذ يملك كل واحد من الاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء في «فيفا» صوتاً مستقلاً في الانتخابات بغض النظر عن حجمه. ويملك «يويفا» 55 صوتاً، مقابل 156 صوتاً موزعة على الاتحادات القارية الخمسة الأخرى، بينما لا تزال المواقف قابلة للتغير. وضربت «تلغراف» مثالاً بالمكسيك، التي تنتمي إلى كونكاكاف، لكنها أعلنت دعمها لإنفانتينو.

ويهدد «يويفا» بمقاطعة مسابقات «فيفا» ما لم يحصل على ضمانات بأن مشروع بيع حصص في بطولات الاتحاد الدولي لن يعود بأي صورة. وقد تكون كأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً، المقررة في بولندا خلال سبتمبر (أيلول) بمشاركة إنجلترا، أول بطولة للفئات السنية في «فيفا» يمكن أن تشملها المقاطعة.

وكانت الرسالة المشتركة قد اعتبرت أن محاولة بيع حصة في كأس العالم تمثل «فشلاً عميقاً في التقدير»، وليس مجرد خطأ إجرائي، بل هو «خرق أساسي للثقة» مع المؤسسات التي أُنشئ «فيفا» لخدمتها.

وطالبت كذلك بأن تتولى جهة خارجية مستقلة تماماً التحقيق في ملابسات المشروع، بدلاً من «فيفا» أو موظفيه أو أي طرف من داخل منظومة كرة القدم.

وكان «فيفا» قد أصدر، السبت، بياناً دافع فيه عن إنفانتينو في مواجهة ما وصفه بـ«جهد منسق ومستمر» لتقويض الاتحاد الدولي ورئيسه، مؤكداً أن من لا يحظون بدعم الاتحادات الأعضاء يجب ألا يحاولوا تحقيق ما لا يستطيعون تحقيقه عبر العمليات الديمقراطية المعتمدة في «فيفا» من خلال «الادعاءات أو التلميحات أو المعلومات المضللة».

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الرياضة رياضة عالمية

سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)

كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.

وقاد الهولندي /47 عامًا/ فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في أنفيلد، لكنه أُقيل في مايو (أيار) بعد احتلال الفريق المركز الخامس في موسمه الثاني.

ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد بعد استقالة رونالد كومان عقب خسارته أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم هذا الصيف.

وكان سلوت من بين أبرز المرشحين لتولي المنصب، لكنه نفى التقارير التي تفيد بانسحابه من المنافسة بعد مفاوضات مطولة حول راتبه ومدة عقده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال، وفقًا لمجلة «فوتبال إنترناشونال» الهولندية: «هذه التكهنات غير صحيحة. ببساطة، لم نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أفضل أن أكون في الملعب مع لاعبي فريقي يومياً، وهو أمر غير ممكن بنفس الطريقة مع المنتخب الوطني».

وقال: «أكن احتراماً كبيراً للمنتخب الوطني والاتحاد الهولندي لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أكون إيجابياً بشأن احترافية المفاوضات التي جرت ذلك الأسبوع. في الوقت الراهن، أعتقد أن كرة القدم على مستوى الأندية لا تزال تقدم لي الكثير».

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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)

قرر نادي كورينثيانز البرازيلي، عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي. وقد اتُخذ هذا القرار حصراً مراعاةً للوضع المالي للنادي، الأمر الذي يتطلب إدارةً دقيقةً ومسؤولةً للموارد المتاحة.

وقال النادي عبر حسابه على «إكس»: «نتقدم بجزيل الشكر للاعب ممفيس ديباي وفريقه بأكمله، الذين سعوا منذ بداية المفاوضات إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن».

وأضاف في بيانه: «وإلى اللاعب تحديداً، يُعرب النادي عن امتنانه العميق لتفانيه والإنجازات التي حققها طوال مسيرته معنا، والتي تشمل 79 مباراة، و20 هدفاً، والأهم من ذلك، الفوز بثلاثة ألقاب مهمة: كأس باوليستا وكأس البرازيل عام 2025، وكأس السوبر الملكي عام 2026. ستبقى هذه الإنجازات بلا شك جزءاً لا يتجزأ من تاريخ كورينثيانز».

وتابع: «نتفهم أن الإجراءات امتدت لما بعد الموعد النهائي المعتاد، ولكن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى كوننا نتعامل مع لاعب متميز».

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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)

عاد المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز صباح الثلاثاء، إلى ملعب سيرو ديل إسبينو التدريبي للانضمام مجددًا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم، ورافقه وكيل أعماله، سيرجيو دياز، الذي كان يجلس إلى جواره في السيارة، في عودة أثارت حماسًا كبيرًا في النادي.

ومع ذلك، لم يتدرب الأرجنتيني بعد مع بقية اللاعبين الدوليين ، إذ تدرب خوليان بشكل فردي مع لويس بينيدو، مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو، في جلسة تدريبية موزعة بين الملعب وصالة الألعاب الرياضية. وأكمل جزءًا من التدريب على أرض الملعب وجزءًا آخر في الصالة، كجزء من عودته التدريجية إلى التدريبات.

وخلال وصوله وإقامته في سيرو ديل إسبينو، بدا المهاجم جادًا. تأتي عودته بعد أن اجتاز بالفعل الفحوصات البدنية واختبارات الإجهاد اللازمة في مركز الطب الرياضي عالي الأداء التابع لمستشفى فيثاس مدريد أرتورو سوريا الجامعي.

وكانت عودة خوليان محل ترقب بالنسبة لأتلتيكو مدريد بعد صيفٍ كان فيه مستقبله موضع تساؤل. وقد أشعلت تصريحاته خلال كأس العالم، والتي لم يستبعد فيها إمكانية تحقيق أحد أكبر أحلامه، شائعات حول رحيله المحتمل، فيما كان برشلونة يراقب وضعه عن كثب. والآن، عاد الأرجنتيني إلى مدريد.

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