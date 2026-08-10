أمم أفريقيا للسيدات: «المفاجأة» مالاوي إلى نصف النهائي... وكأس العالم

تأهل منتخب مالاوي الذي فرض نفسه الحصان الأسود، إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات وإلى كأس العالم، بعد قلب تأخره إلى فوز على غانا 2-1 الأحد في المغرب.

وتأخر منتخب مالاوي في النتيجة بعد سبع دقائق فقط عندما سجلت شانتيل بوي-هلوركا هدف تقدم غانا، قبل أن يأتي الرد بعد خمس دقائق عندما تحولت تسديدة تيموا تشاوينغا داخل المرمى.

وبعد مرور 79 دقيقة في مباراة الرباط، تقدمت لاعبات مالاوي عندما اقتحمت روز كادزيري منطقة الجزاء وسددت الكرة بعيداً عن حارسة المرمى سينثيا كونلان.

وضغط منتخب غانا في الدقائق الأخيرة، لكنه لم يقترب جدياً من إدراك التعادل.

وفي نصف النهائي الذي سيقام الأربعاء، ستتواجه مالاوي مع الجزائر في الدار البيضاء، بعد أن يواجه المنتخب المضيف المغرب نظيره الكاميروني، الفائز الأحد على نيجيريا حاملة اللقب 1-0، في الرباط.

ولم يسبق لأي من هذه المنتخبات إحراز لقب البطولة.

وضمنت جميع المنتخبات الأربعة المتأهلة لنصف النهائي مكاناً في كأس العالم 2027 في البرازيل.

أما المنتخبات الخاسرة في ربع النهائي، فستحصل على فرصة ثانية عبر ملحق إفريقي وآخر بين القارات.

ولم يسبق لمنتخب مالاوي، المصنف 153 عالمياً، التأهل إلى نهائيات هذه البطولة القارية النسائية الكبرى.

لكنه فاجأ نيجيريا، حاملة الرقم القياسي بعشرة ألقاب في البطولة، في مباراته الأولى (3-2)، ثم تغلب على مصر (3-1). ولم تمنعه خسارته أمام زامبيا (1-2) من تصدر المجموعة الثالثة.

وكانت الغانيات حققن وصافة البطولة ثلاث مرات، وهن مصنفات أعلى من مالاوي بـ62 مركزاً، لكن كلما تقدمت أطوار مباراتهن في ربع النهائي، تضاعفت فرص مالاوي لتحقيق المفاجأة.