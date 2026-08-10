إنتر يجهز عرضاً جديداً للاتحاد من أجل ديابي

يستعد إنتر الإيطالي لتقديم عرض جديد إلى الاتحاد السعودي من أجل التعاقد مع الفرنسي موسى ديابي، بعدما لم تنجح محاولته الأولى في إقناع النادي الجداوي بالتخلي عن جناحه، وفقاً لصحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية.

ووضع إنتر التعاقد مع جناح أيمن على رأس أولوياته خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية من سوق الانتقالات، بينما لا يزال ديابي، البالغ من العمر 27 عاماً، يتصدر قائمة خياراته، بعدما سبق أن حاول النادي الإيطالي الحصول على خدماته في يناير (كانون الثاني) الماضي دون التوصل إلى اتفاق.

وبلغت قيمة العرض الأول المقدم إلى الاتحاد نحو 20 مليون يورو، إضافة إلى بطاقة لاعب الوسط الألباني كريستيان أصلاني، الذي يعد من اللاعبين الفائضين عن حاجة إنتر، غير أن النادي السعودي لم يتحمس لإدخال اللاعب ضمن الصفقة.

وتزامن تحرك إنتر مع دخول باير ليفركوزن الألماني على خط المنافسة، إذ أبدى استعداده لتقديم عرض مالي من دون إدخال أي لاعب في الصفقة، إلا أن ديابي لم يمنح موافقته حتى الآن على العودة إلى النادي الذي سبق أن لعب في صفوفه بين عامي 2019 و2023، قبل انتقاله إلى أستون فيلا الإنجليزي.

ويمنح تريث الجناح الفرنسي إنتر فرصة جديدة للعودة إلى المفاوضات مع الاتحاد، إذ يستعد النادي الإيطالي لرفع عرضه والتقدم بمقترح جديد في محاولة لإقناع إدارة النادي السعودي بالتخلي عن اللاعب.

وقد تكون الأيام المقبلة وحتى منتصف أغسطس (آب) حاسمة في مستقبل الصفقة، مع استعداد إنتر للتحرك مجدداً نحو الاتحاد برغبة في الوصول إلى اتفاق يمنح مدربه كريستيان كيفو الجناح الذي يريده وينتظر وصوله منذ فترة.

ويأتي الإصرار على ديابي في ظل حاجة إنتر إلى معالجة الفراغ في الجبهة اليمنى منذ رحيل الهولندي دينزل دومفريس، بعدما تعثرت محاولتان لتعزيز هذا المركز خلال شهر واحد، ليصبح التعاقد مع جناح جديد أولوية في تحركات النادي الحالية.

وخلال فترة الإعداد، تناوب لويس هنريكي وآندي ديوف على اللعب في الجهة اليمنى، وكان الأخير الأكثر مشاركة في هذا المركز ونجح في تسجيل عدة أهداف، آخرها أمام يوفنتوس في المباراة الودية الأخيرة في بيرث، رغم تأكيده في أكثر من مناسبة أن هذا ليس مركزه الطبيعي.

ونجحت تجربة ديوف في توفير حل مؤقت للجبهة اليمنى، إلا أنها لم تغير خطط إنتر في سوق الانتقالات، إذ ينتظر كيفو وصول لاعب متخصص لشغل هذا المركز، بينما يبقى ديابي الهدف الأول للنادي الإيطالي قبل دخوله المرحلة الأخيرة من تحركاته الصيفية.