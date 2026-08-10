نيروبي تتقدم بطلب لاستضافة بطولة العالم للقوى عام 2029

قدّمت نيروبي رسمياً ترشيحها لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى عام 2029، في سعيها لأن تصبح أول مدينة أفريقية تستضيف هذا الحدث الرئيسي للعبة.

وتُواجه العاصمة الكينية منافسة من لندن وروما وميونيخ على حق الاستضافة.

وتعهدت الحكومة الكينية بتقديم الدعم الكامل لهذا العرض، بما في ذلك توفير البنية الأساسية والأمن والدعم التنظيمي اللازم للبطولة.

واستضافت كينيا سابقاً بطولة العالم لسباق الضاحية عام 2007 في مومباسا، وبطولة العالم تحت 18 عاماً في نيروبي عام 2017، وبطولة العالم تحت 20 عاماً في العاصمة عام 2021.

كما استضافت نيروبي بطولة أفريقيا لألعاب القوى عام 2010.

ومن المتوقع أن يكشف الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن المدينة المضيفة لبطولة عام 2029 في سبتمبر (أيلول) المقبل.