كين يفوز بجائزة «الحذاء الذهبي» كأفضل هداف في أوروبا

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، في بيان اليوم (الاثنين)، أن الإنجليزي هاري كين، لاعب الفريق، فاز بجائزة «الحذاء الذهبي» كأفضل هداف في أوروبا خلال موسم 2025- 2026.

وهذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها كين بالجائزة، بعد إنجازه في 2024.

وانضم كين لقائمة حصرية من اللاعبين الذي فازوا بـ«الكرة الذهبية» مرتين، فليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو فقط حققا ذلك مرات أكثر.

وسجل قائد المنتخب الإنجليزي 36 هدفاً في الدوري الألماني، وهو العدد نفسه الذي جعله يفوز بالجائزة قبل عامين.

ويقام حفل تقديم الجائزة في متحف باير، بملعب «أليانز أرينا» يوم 19 أغسطس (آب).

ويُعد كين أحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم، كأفضل لاعب في العالم.