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العالم العربي المشرق العربي

بحجة إلغاء أوراق نقدية... إسرائيل تسعى إلى خنق «حماس» اقتصادياً

ناطقة باسم جيش الاحتلال تقول إن الأموال بحوزة سكان القطاع قد تفقد قيمتها في أي لحظة

التحذير الذي أصدرته المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي (حساب المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي)
التحذير الذي أصدرته المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي (حساب المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي)
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بحجة إلغاء أوراق نقدية... إسرائيل تسعى إلى خنق «حماس» اقتصادياً

التحذير الذي أصدرته المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي (حساب المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي)
التحذير الذي أصدرته المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي (حساب المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي)

في خطوة لافتة، نشرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، الاثنين، تحذيراً للفلسطينيين في قطاع غزة من إلغاء التعامل بفئة معينة من الأوراق النقدية القديمة المشار إليها بحرف «ب»، في خطوة يبدو أنها تدخل في إطار مساعي خنق حركة «حماس» اقتصادياً.

وأوضحت إيلا واوية، المتحدثة باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي، خلال منشور لها عبر منصة «إكس»، أن بنك إسرائيل أوصى باستبدال أوراق الشيقل القديمة الخاصة بالإصدار «ب»، مشيرة إلى إصدار أوراق نقدية جديدة محل العملة القديمة. وتابعت، في تحذيرها، أن سكان القطاع يعيشون حالة من الخداع الاقتصادي لأن المال الذي بحوزتهم قد يفقد قيمته تماماً بأي لحظة.

واتهمت المتحدثة الإسرائيلية قيادة حركة «حماس» بأنها تستغل ضائقة السكان بغزة وتخادعهم سعياً منها للتخلص من هذه الأوراق النقدية التي ستصبح قريباً غير سارية المفعول، مدعيةً أن عناصر الحركة لم يسلموا من هذا «الاستغلال»، خاصةً أنهم يتلقون رواتبهم بالأوراق القديمة فيما يحتفظ قياديو الحركة بالجديدة. وقالت: «لا يهتم القياديون إلا بأنفسهم، ويتركون عناصرهم الميدانيين وأهالي القطاع يتحملون الخسائر وحدهم»، وفق قولها.

وأضافت في ختام منشورها: «يا أهالي قطاع غزة - لا تقبلوا بتلقي الراتب أو بالدفع بالأوراق النقدية القديمة. لا تسمحوا لقيادة حركة حماس الإرهابية بتحميلكم تبعات خسائرها».

وأرفقت إيلا المنشور بمقطع فيديو تتحدث فيه عن تلك التفاصيل، إلى جانب صورة مصممة تحمل تحذيراً للسكان من التعامل مع تلك النسخ الورقية خاصةً فئة الـ200 شيقل من الطبعة الحمراء القديمة.

ويبدو أن إسرائيل تهدف من خلال هذه الخطوة إلى تشديد الخناق على «حماس» اقتصادياً. وفعلياً تلجأ الحركة إلى صرف رواتب موظفيها الحكوميين البالغ عددهم أكثر من 48 ألفاً، بالعملة الورقية القديمة، خاصةً خلال الأشهر صرفت من نفس النسخة التي نشرتها المتحدثة العسكرية الإسرائيلية.

وأكد موظفون في القطاع لـ«الشرق الأوسط» أنهم يتسلمون منذ بداية الحرب الحالية رواتبهم بأوراق نقدية بالية. وكانت هذه الرواتب تصرف في البداية كل نحو 40 يوماً بشكل شبه منتظم، وأصبحت منذ أكثر من عام تصرف كل 70 يوماً، وفي المرة الأخيرة صُرفت بعد 100 يوم من موعدها.

ويضطر بعض الباعة والمحال للتعامل مع تلك الأوراق بطلب من حكومة «حماس»، فيما يرفض العدد الأكبر ذلك ويعتمد بالأساس على البيع عبر الدفع الإلكتروني.

وتقول مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن رواتب نشطاء «كتائب القسام» والعاملين في مؤسسات الحركة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ودينياً، يتلقون رواتب بأوراق نقدية جديدة، مشيرةً إلى أن ذلك يعود لأن عدد مَن يتلقون رواتب أقل من أعداد الموظفين الحكوميين بشكل كبير جداً.

وتمنع إسرائيل دخول أي عملات نقدية جديدة إلى قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وكانت تحاول سحب الأموال الموجودة داخل القطاع بشكل غير مباشر عبر التجار في فترات عدة، رغم أنها لم تكن تسمح بنقلها بشكل رسمي عبر البنوك، قبل أن تسمح لاحقاً للتجار بشراء وبيع البضائع عبر التطبيقات الإلكترونية.

وقلل اقتصاديون من خطوة إسرائيل الجديدة، وأكدوا أنه لم يصدر عن البنك المركزي الإسرائيلي أي تعليمات بهذا الخصوص، واعتبروا ما يجري حرباً نفسية، في حين لجأ بعضهم للتأكيد على أن ما نشرته الناطقة الإسرائيلية سيكون خطيراً وقد يكون إلغاء الورقة بهدف إلغاء أرقامها التسلسلية ما يفقدها قيمتها وليس إتلافها أو تغيير طبعتها.

وخلال الحرب، حاولت إسرائيل توجيه ضربات اقتصادية لحركة «حماس» بقصف وتدمير أهداف لها مثل مؤسسات وبنوك وحتى محال تجارية ورجال أعمال ومختصين بنقل الأموال من الخارج إلى القطاع، وأصحاب محال صرافة. ونجحت في تضييق الخناق جزئياً على قدرة الحركة في صرف رواتب موظفيها الحكوميين. لكن «حماس» مستمرة وبالتزام كبير في صرف رواتب قادة ونشطاء المستويين السياسي والعسكري ومستويات أخرى تتبع لهما.

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أحكام بالإعدام بحق الأسد ورموز نظامه

عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد في قفص الاتهام بقصر العدل في دمشق أمس حيث أدين بـ«جرائم ضد الإنسانية» وحكم عليه بالإعدام (أ.ف.ب)
عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد في قفص الاتهام بقصر العدل في دمشق أمس حيث أدين بـ«جرائم ضد الإنسانية» وحكم عليه بالإعدام (أ.ف.ب)
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أحكام بالإعدام بحق الأسد ورموز نظامه

عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد في قفص الاتهام بقصر العدل في دمشق أمس حيث أدين بـ«جرائم ضد الإنسانية» وحكم عليه بالإعدام (أ.ف.ب)
عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد في قفص الاتهام بقصر العدل في دمشق أمس حيث أدين بـ«جرائم ضد الإنسانية» وحكم عليه بالإعدام (أ.ف.ب)

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، برئاسة القاضي فخر الدين العريان، أمس حكمها بالإعدام بحق رأس النظام السابق بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد وسبعة من المتهمين الفارين من أركان حكمه (غيابياً)، إضافة إلى المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب (وجاهياً)، بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وفور النطق بالحكم، علت الهتافات في المحكمة وفي أروقة القصر العدلي وفي محيطه، إذ تعد هذه القرارات الأولى من نوعها منذ إطاحة الحكم السابق أواخر عام 2024.

وقال القاضي العريان إن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب بداية الاحتجاجات في درعا عام 2011، وأنه كان يقود الحملة الأمنية التي سُميت بـ«المصيدة» على المدنيين في درعا. وأوضح أن مساهمة بشار الأسد في هذه الجرائم كانت «مساهمة صاحب القرار الأعلى، وقد سخر لها أجهزة الدولة».

وعن الملاحقة الدولية بحق المتهمين الفارين، أوضح علي الطويل، نقيب المحامين في سوريا، لـ«الشرق الأوسط» أن هناك اتفاقيات ومعاهدات دولية تنظم تسليم المجرمين، ويمكن لسوريا الاستناد إليها، إضافة إلى الإنتربول الذي يستطيع إصدار «نشرة حمراء» بناءً على طلب الدولة.

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صدور أول أحكام الإعدام بحق رموز نظام الأسد

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لبنان يلغي عقوبة الإعدام بعد عقود من الجدل

جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)
جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)
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لبنان يلغي عقوبة الإعدام بعد عقود من الجدل

جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)
جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)

ألغى لبنان عقوبة الإعدام من النصوص القانونية، ليستبدل بها «الأشغال الشاقة المؤبدة والمشدّدة»، وذلك بعد عقود من الجدل بشأن جدواها وحدودها، وبعد 22 عاماً من تعليق تنفيذها. وأقر البرلمان بالأكثرية إلغاء العقوبة نهائياً؛ مما يعدّ تحولاً تشريعياً يضع لبنان في مصاف الدول التي اختارت التخلي عن العقوبة القصوى، مع الإبقاء على العقوبات المشددة بحق مرتكبي جرائم القتل والأعمال الإرهابية الخطرة. ووصف وزير العدل عادل نصار من البرلمان قرار الإلغاء بـ«التاريخي».

إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أن الصراع الجوهري في لبنان اليوم هو صراع حول الدولة ودورها، بين غالبية من اللبنانيين تريد بناء دولة تستعيد مكانتها وتفاوض وتبني المؤسسات، وفئة أخرى «لا تريد الدولة، بل تريد أن تكون هي الدولة»، مؤكداً أن هدفه إعادة بناء الدولة «مهما كان الثمن».

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جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)

لبنان يلغي عقوبة الإعدام ويستبدل بها «الأشغال المؤبدة والمشددة»

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«فيتو» برّاك يعطّل استكمال حكومة الزيدي

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
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«فيتو» برّاك يعطّل استكمال حكومة الزيدي

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)

عطّل فيتو أميركي، نسبته مصادر إلى المبعوث الرئاسي الأميركي توم براك، جهود استكمال حكومة رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، وسط خلافات بشأن مرشحين لحقائب شاغرة، بينها الدفاع والداخلية والتعليم العالي والتخطيط.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن واشنطن تضع أولوية لحصر سلاح الفصائل وتقليص نفوذ إيران، وترفض تولي ممثلين عن فصائل مسلحة مناصب وزارية. وكان الزيدي أعلن قرب استكمال حكومته التي تشكلت في مايو (أيار) الماضي بـ14 وزيراً، مع بقاء تسع حقائب شاغرة.

وقال قيادي في تحالف «الإطار التنسيقي» إن الضغط الأميركي قد يمدد الفراغ الوزاري لأشهر، في وقت تواجه فيه مساعي حصر السلاح اعتراضات إيرانية. وأضاف أن واشنطن تضع خطوطاً حمراء على أسماء مرشحة من قوى «الإطار»، وقد تفضل بقاء وزارتي الدفاع والداخلية تحت إدارة الزيدي مباشرة في الوقت الراهن.

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