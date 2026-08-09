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عصابة مسلحة تحاول اختطاف ناشط من «حماس»

على وقع المداولات بشأن مصير الحركة في غزة

فلسطيني يستخرج الحديد من أنقاض المنازل التي دمَّرها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في خان يونس (د.ب.أ)
فلسطيني يستخرج الحديد من أنقاض المنازل التي دمَّرها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في خان يونس (د.ب.أ)
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عصابة مسلحة تحاول اختطاف ناشط من «حماس»

فلسطيني يستخرج الحديد من أنقاض المنازل التي دمَّرها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في خان يونس (د.ب.أ)
فلسطيني يستخرج الحديد من أنقاض المنازل التي دمَّرها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في خان يونس (د.ب.أ)

حاول أفراد عصابة مسلحة في قطاع غزة، مساء السبت، اختطاف ناشط من حركة «حماس» في منطقة أصداء شمال خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما نجحت عناصر من الحركة في اعتقال أحد المشاركين بمحاولة الاختطاف.

وأفاد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن مركبتين تتبعان لعصابة شوقي أبو نصيرة، حاولت تنفيذ عملية اختطاف الناشط من «حماس»، ونقله لجهة تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، إلا أنها فشلت في ذلك، ونجحت عناصر مسلحة بمعاونة بعض المتعاونين من اعتقال أحدهم، فيما فر الآخرون وسط تبادل لإطلاق النار بالمنطقة.

وبين المصدر أن العملية فشلت برمتها فيما نقل المعتقل للتحقيق للحصول على معلومات أكثر منه حول العصابة المسلحة التي قامت بالهجوم، والتي كانت تورطت في سلسلة عمليات مماثلة في الأشهر الأخيرة أدت بعضها لمقتل نشطاء من «حماس» بينهم ضباط أمنيون يعملون في جهاز «الأمن الداخلي» التابع لحكومة غزة التي تديرها الحركة.

حالة من الفوضى

نازحون فلسطينيون ينتظرون الحصول على حصتهم من الطعام لدى مطعم جمعية في خان يونس جنوب غزة (أ.ب)

وشدد المصدر على أن تلك العصابات المسلحة تعمل على اختطاف نشطاء في الفصائل الفلسطينية وضباط وعناصر أمنيين، بأوامر من المخابرات الإسرائيلية، لإحداث حالة من الفوضى والارتباك في صفوف المواطنين، وخلق حالة من الفراغ الأمني، مبيناً أن بعض العمليات كانت تقع بالتزامن مع عمليات قصف جوي تنفذها الطائرات الإسرائيلية ضد عناصر أمنية ونشطاء من الفصائل.

ويأتي هذا التحرك من العصابات المسلحة، والذي لوحظ تراجعه في الأسابيع القليلة الماضية، على وقع اتفاق «حماس» مع الوسطاء و«مجلس السلام»، على بند ضمن بنود «خريطة الطريق» المكونة من 15 بنداً بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، يتعلق بتفكيك تلك العصابات والعمل على نزع سلاحها.

وتؤكد «حماس» باستمرار أن مصير تلك العصابات هو القضاء التام عليها سواء كان من خلال الخيار العسكري عبر هجمات كما كانت تنفذها في فترات ضدها، أو من خلال أي اتفاق بشأن مستقبل قطاع غزة، معبرة عن رفضها لدمجهم في أي أجهزة أمنية مستقبلية، وهذا ما تم التوصل إليه فعلاً بالاتفاق الأخير دون الإشارة لدمجها وإنما فقط تفكيكها بشكل كامل.

مستقبل العصابات المسلحة

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة، منذ أيام أن هناك مناقشات تجري بشأن مستقبل تلك العصابات، وذلك في إطار ما يتطلبه الاتفاق من بنود منها مصير هذه العصابات المسلحة التي تنتشر في مناطق سيطرة إسرائيل داخل القطاع.

وبحسب الهيئة، فإن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، من بينهم ممثلون عن جهاز الأمن العام (الشاباك)، اقترحوا نقلهم جميعاً إلى مدينة «رفح الخضراء» الجديدة التي ستكون من الخيام وتقع مسؤوليتها تحت إدارة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وكذلك قوة الاستقرار الدولية، ويفترض أن تكون خالية من «حماس».

ورجحت الهيئة أن يتم استيعاب أفراد تلك العصابات وعوائلهم ممن يعيشون معهم في تلك المدينة، باعتباره الخيار الأمثل لأفرادها؛ لأن «حماس» لن تستطيع الوصول إليهم هناك.

وميدانياً، ما زالت الخروقات الإسرائيلية متواصلة، حيث أصيب العديد من الفلسطينيين بإطلاق نار في منطقة مواصي خان يونس جراء تكرار إطلاق النار من الآليات والمسيرات، إلى جانب وقوع إصابات أخرى نتيجة إطلاق مماثل قرب الخط الأصفر في مناطق عدة من القطاع، وسط عمليات قصف مدفعي وعمليات نسف على جانبي الخط.

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عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد في قفص الاتهام بقصر العدل في دمشق أمس حيث أدين بـ«جرائم ضد الإنسانية» وحكم عليه بالإعدام (أ.ف.ب)
عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد في قفص الاتهام بقصر العدل في دمشق أمس حيث أدين بـ«جرائم ضد الإنسانية» وحكم عليه بالإعدام (أ.ف.ب)
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أحكام بالإعدام بحق الأسد ورموز نظامه

عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد في قفص الاتهام بقصر العدل في دمشق أمس حيث أدين بـ«جرائم ضد الإنسانية» وحكم عليه بالإعدام (أ.ف.ب)
عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد في قفص الاتهام بقصر العدل في دمشق أمس حيث أدين بـ«جرائم ضد الإنسانية» وحكم عليه بالإعدام (أ.ف.ب)

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، برئاسة القاضي فخر الدين العريان، أمس حكمها بالإعدام بحق رأس النظام السابق بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد وسبعة من المتهمين الفارين من أركان حكمه (غيابياً)، إضافة إلى المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب (وجاهياً)، بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وفور النطق بالحكم، علت الهتافات في المحكمة وفي أروقة القصر العدلي وفي محيطه، إذ تعد هذه القرارات الأولى من نوعها منذ إطاحة الحكم السابق أواخر عام 2024.

وقال القاضي العريان إن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب بداية الاحتجاجات في درعا عام 2011، وأنه كان يقود الحملة الأمنية التي سُميت بـ«المصيدة» على المدنيين في درعا. وأوضح أن مساهمة بشار الأسد في هذه الجرائم كانت «مساهمة صاحب القرار الأعلى، وقد سخر لها أجهزة الدولة».

وعن الملاحقة الدولية بحق المتهمين الفارين، أوضح علي الطويل، نقيب المحامين في سوريا، لـ«الشرق الأوسط» أن هناك اتفاقيات ومعاهدات دولية تنظم تسليم المجرمين، ويمكن لسوريا الاستناد إليها، إضافة إلى الإنتربول الذي يستطيع إصدار «نشرة حمراء» بناءً على طلب الدولة.

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صدور أول أحكام الإعدام بحق رموز نظام الأسد

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لبنان يلغي عقوبة الإعدام بعد عقود من الجدل

جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)
جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)
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لبنان يلغي عقوبة الإعدام بعد عقود من الجدل

جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)
جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)

ألغى لبنان عقوبة الإعدام من النصوص القانونية، ليستبدل بها «الأشغال الشاقة المؤبدة والمشدّدة»، وذلك بعد عقود من الجدل بشأن جدواها وحدودها، وبعد 22 عاماً من تعليق تنفيذها. وأقر البرلمان بالأكثرية إلغاء العقوبة نهائياً؛ مما يعدّ تحولاً تشريعياً يضع لبنان في مصاف الدول التي اختارت التخلي عن العقوبة القصوى، مع الإبقاء على العقوبات المشددة بحق مرتكبي جرائم القتل والأعمال الإرهابية الخطرة. ووصف وزير العدل عادل نصار من البرلمان قرار الإلغاء بـ«التاريخي».

إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أن الصراع الجوهري في لبنان اليوم هو صراع حول الدولة ودورها، بين غالبية من اللبنانيين تريد بناء دولة تستعيد مكانتها وتفاوض وتبني المؤسسات، وفئة أخرى «لا تريد الدولة، بل تريد أن تكون هي الدولة»، مؤكداً أن هدفه إعادة بناء الدولة «مهما كان الثمن».

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جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)

لبنان يلغي عقوبة الإعدام ويستبدل بها «الأشغال المؤبدة والمشددة»

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«فيتو» برّاك يعطّل استكمال حكومة الزيدي

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
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«فيتو» برّاك يعطّل استكمال حكومة الزيدي

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)

عطّل فيتو أميركي، نسبته مصادر إلى المبعوث الرئاسي الأميركي توم براك، جهود استكمال حكومة رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، وسط خلافات بشأن مرشحين لحقائب شاغرة، بينها الدفاع والداخلية والتعليم العالي والتخطيط.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن واشنطن تضع أولوية لحصر سلاح الفصائل وتقليص نفوذ إيران، وترفض تولي ممثلين عن فصائل مسلحة مناصب وزارية. وكان الزيدي أعلن قرب استكمال حكومته التي تشكلت في مايو (أيار) الماضي بـ14 وزيراً، مع بقاء تسع حقائب شاغرة.

وقال قيادي في تحالف «الإطار التنسيقي» إن الضغط الأميركي قد يمدد الفراغ الوزاري لأشهر، في وقت تواجه فيه مساعي حصر السلاح اعتراضات إيرانية. وأضاف أن واشنطن تضع خطوطاً حمراء على أسماء مرشحة من قوى «الإطار»، وقد تفضل بقاء وزارتي الدفاع والداخلية تحت إدارة الزيدي مباشرة في الوقت الراهن.

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رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)

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