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هدن غزة… بين إضاعة فرص ثم القبول باتفاقات أسوأ بعد سقوط مئات القتلى

النيران مندلعة بمبنى سكني قصفته إسرائيل خلال استهداف القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد بحي الرمال في مدينة غزة ليل 15 مايو 2026 (إ.ب.أ)
النيران مندلعة بمبنى سكني قصفته إسرائيل خلال استهداف القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد بحي الرمال في مدينة غزة ليل 15 مايو 2026 (إ.ب.أ)
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هدن غزة… بين إضاعة فرص ثم القبول باتفاقات أسوأ بعد سقوط مئات القتلى

النيران مندلعة بمبنى سكني قصفته إسرائيل خلال استهداف القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد بحي الرمال في مدينة غزة ليل 15 مايو 2026 (إ.ب.أ)
النيران مندلعة بمبنى سكني قصفته إسرائيل خلال استهداف القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد بحي الرمال في مدينة غزة ليل 15 مايو 2026 (إ.ب.أ)

في اجتماع عقد منذ أيام قليلة في مدينة العلمين المصرية، بدعوة من وفد حركة «حماس»، للفصائل الفلسطينية، لوضعها في صورة الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوسطاء و«مجلس السلام» بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، لم تتوانَ شخصية بارزة في أحد الفصائل عن القول إنه كان بالإمكان إنجاز هذا الاتفاق قبل شهرين، أو أكثر، وكان يمكن تقليل الخسائر البشرية والمادية أكثر.

هذه الكلمات أطلقها نائب أمين عام أحد الفصائل التي باتت في السنوات الأخيرة مقربة من «حماس»، كما يكشف مصدران حضرا الاجتماع لـ«الشرق الأوسط»، وكانت تتردد جمل مثلها في اجتماعات ولقاءات سابقة عقدت في الأشهر الأخيرة من قيادات أخرى ممن كانوا في حالة عداء مع الحركة لسنوات، قبل أن يصبحوا جزءاً أساسياً من حل مشكلات قطاع.

فلسطينيون يسيرون وسط ركام مبانٍ سكنية في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

خريطة الطريق

بعد منتصف أبريل (نيسان) الماضي، تسلم الوفد المفاوض من حركة «حماس» خريطة طريق للمرحلة الثانية، من قبل الممثل الأعلى لغزة في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، خلال اجتماع بالقاهرة حضره ممثل عن الإدارة الأميركية، وعن قوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في قطاع غزة، ضمن خطوات المرحلة الجديدة.

بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات، وما بين شد وجذب في ردود متبادلة ما بين تعديلات من «حماس» ورفض إسرائيل، وما بينهما من مواقف «مجلس السلام» والإدارة الأميركية، ومرور أشهر من المفاوضات الشاقة... منذ ذلك التاريخ، وحتى الحادي والثلاثين من يوليو (تموز) الماضي، حين أعلن من قبل الحركة الفلسطينية والمجلس، وكذلك الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الثانية، فيما فقد قطاع غزة أعداداً كبيرة من الضحايا، واستمر ذلك حتى الثاني من أغسطس (آب) الجاري الذي شهد عمليات قتل متتالية أدت لمقتل أكثر من 19 فلسطينياً في يوم واحد.

ونجح لاحقاً «مجلس السلام» بضغط أميركي في إلزام إسرائيل بوقف غاراتها مؤقتاً داخل قطاع غزة.

مقاتلون من «كتائب القسام» في مدينة غزة يوم 25 نوفمبر 2025 (إ.ب.أ)

وفي خضم التعديلات والاشتراطات، تشير إحصائيات وزارة الصحة بغزة إلى أنه خلال مايو (أيار) قتل أكثر من 119 فلسطينياً. وأظهرت البيانات أن النساء والأطفال وكبار السن شكلوا 30 في المائة من إجمالي الضحايا، حيث بلغ عدد الأطفال 19 (16 في المائة)، فيما قتلت 10 سيدات (8.5 في المائة) خلال الشهر نفسه.

وفي شهر يوليو الماضي، سجل الرقم الأعلى منذ بداية العام الجاري، بمقتل 152، من بينهم 21 طفلاً، و14 سيدة، و4 من كبار السن.

يقول مصدر فصائلي لـ«الشرق الأوسط»، كان حاضراً في المفاوضات واجتماع الفصائل الأخيرة بالقاهرة، إن ما أدلى به المسؤول البارز خلال الاجتماع كان يشير إلى هذا الوضع تماماً، وهو عمليات الاغتيال والقتل الكبيرة التي كانت تمارسها إسرائيل للضغط على «المقاومة» لتسليم سلاحها، وأن ما تم التوافق عليه في الجلسات الأخيرة مع الوسطاء و«مجلس السلام» كان تماماً هو نفسه الذي تم عرضه سابقاً من دون أي تغييرات.

يوضح المصدر أن الخلاف الوحيد هو الضمان الأميركي الذي نقل إلى «حماس» والفصائل وكذلك الوسطاء بإلزام إسرائيل بوقف عملياتها، وتطبيق ما تبقى من المرحلة الأولى، والدخول في الثانية، وحصر السلاح ضمن آلية سيتم التوافق عليها.

وعلى الرغم من الضغوط الأميركية، فإن إسرائيل هي الأخرى ما زالت تماطل في الموافقة النهائية، كما فعلت في العديد من المرات، ما يشير إلى عوائق كثيرة واجهت كل هدنة كان يحاول الوسطاء وكذلك الإدارة الأميركية الحالية والسابقة التوصل إليها على مدار نحو 3 أعوام من الحرب التي رغم إعلان توقفها فإنها ما زالت دائرة بأشكال متعددة ما بين اغتيالات، وقتل، وتدمير للمنازل، وتلاعب بكميات المساعدات الإنسانية، وغيرها.

لوم وعتاب

تجمع مصادر على أن العديد من الفرص لم تستغل، وأن ما تم التوصل إليه مؤخراً يمكن القول إنه أسوأ ما عرض على الفصائل الفلسطينية، ولم يعد هناك خيار سوى القبول به.

فلسطينيون يشيعون 112 شخصاً من عشيرة واحدة انتشلت رفاتهم من تحت أنقاض مبانٍ سكنية في غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال أحد المصادر من الفصائل: «كان من الممكن التوصل لاتفاق قبل احتلال إسرائيل لرفح، من خلال تقديم التنازلات التي تم تقديمها حالياً، والتي هي أسوأ بكثير من السابق، لكن أيضاً لا يمكن أن ننسى أن حكومة الاحتلال كانت هي الأخرى تعرقل ذلك».

وأوضح المصدر أنه لا يتهم «حماس» بالعرقلة، ولكن إنه كان بإمكانها تحقيق الأفضل.

فيما رد مصدر قيادي من «حماس» بالقول: «كنا نحاول تحقيق أفضل ما يمكن لصالح شعبنا، لكن تواطؤ العالم مع إسرائيل، وتجاهله لحرب الإبادة، دفعنا للقبول بما هو مطروح حالياً رغم أنه قاسٍ بحقنا، ولم نتجرعه، لكن لا خيارات أمامنا سوى القبول به».

ويؤكد المصدر أن العديد من الحالات التي كان فيه معدوماً التواصل أو كان صعباً للغاية مع قيادات الحركة بغزة، وكذلك قيادات «كتائب القسام»، كل ذلك أدى لتأجيل الرد على ما كان يقدم من الوسطاء، الأمر الذي كانت تستغله إسرائيل لإفشال أي اتفاق، كما أن بعض ما كان يقدم لم يكن في صالح الشعب الفلسطيني، وإنما كان يهدف لتشديد الخناق عليه، وعلى الفصائل، مشيراً إلى أن إسرائيل هي من تتحمل المسؤولية الأولى عن إفشال جميع ما كان يطرح.

فلسطينيون يبكون محمد درويش قبيل تشييعه في دير البلح بعد مقتله بضربة جوية استهدفت سيارته بمدينة غزة (أرشيفية - أ.ب)

وأقر في الأيام الأخيرة غازي حمد، عضو الوفد المفاوض من «حماس»، بأن المفاوضات كانت شاقة وصعبة، مؤكداً أنه ليس راضياً عن الاتفاق، وكانت حركته تطمح للأفضل من ذلك لخلق أجواء ملائمة للفلسطينيين.

هدن سابقة

ومنذ بداية الحرب، كانت هناك العديد من المبادرات والمقترحات التي قدمت لحركة «حماس» وإسرائيل، بهدف محاولة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار، حيث تم التوصل لاتفاق مؤقت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، برعاية قطر، شمل تبادلاً للأسرى، ودخول شاحنات مساعدات ووقود للقطاع، واستمر العمل به نحو 7 أيام قبل أن تستأنف الحرب.

كما تم في يناير (كانون الثاني) 2024 تقديم مقترح من مصر وقطر والولايات المتحدة في اجتماع عقد بباريس، للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 4 أشهر مقابل تبادل أسرى، إلا أن الحكومة الإسرائيلية عارضته فوراً.

وأعقب ذلك لعدة أشهر جلسات تفاوض في القاهرة والدوحة، من دون أن تتكلل بنجاح، فيما عرضت «حماس» في مارس (آذار) وأبريل 2024 عدة مقترحات تقريبية مع الوسطاء، وأبلغتهم بالموافقة عليها، فيما رفضتها إسرائيل التي قامت في بداية مايو باقتحام مدينة رفح.

وفي السابع والعشرين من مايو قدمت إسرائيل مقترحاً يتعلق بالهدوء المستدام وتبادل الأسرى، والسماح بعودة النازحين إلى شمال القطاع بعد تفتيشهم، والبقاء في محور فيلادلفيا، وهو أمر رفضته «حماس».

ونهاية ذلك الشهر قدم الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، مقترحاً يتم تنفيذه على 3 مراحل، شملت الانسحاب من القطاع، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، وتعاملت «حماس» معه إيجابياً بإجراء تعديلات، عبرت إدارة بايدن عن رفضها لاحقاً لها، فيما رفضته حكومة بنيامين نتنياهو، وأصرت على الاستمرار في عملياتها برفح الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة، على الحدود مع مصر.

سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية أمس في دير البلح وسط غزة (أرشيفية - رويترز)

وفي يونيو (حزيران) من نفس العام، اعتمد مجلس الأمن القرار 2735 الذي دعم مقترح بايدن بشأن غزة، ودعا إلى تنفيذه على ثلاث مراحل، فيما أعلنت حركة «حماس» قبولها «المبدئي» بالقرار في حينه، فيما تعاملت حكومة نتنياهو بشكل انتقائي مع ما ورد في بنود القرار، ورفضت تطبيقه كاملاً.

واستمرت محاولات الوسطاء والإدارة الأميركية، في تقريب وجهات النظر، إلا أن تعنت «حماس» وإسرائيل، عند شروطهما، أفقد المفاوضات زخمها ودفع بعض الدول الوسيطة لإعلان تعليق الوساطة، قبل أن تستأنفها لاحقاً.

ومع دخول إدارة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، جرى تحقيق تقدم في المفاوضات، وتم التوصل لاتفاق يتم من خلاله وقف إطلاق النار، وبدء انسحاب إسرائيلي تدريجي، وضمان تبادل الأسرى، وإعادة إعمار القطاع، ضمن خريطة طريق واضحة لتنفيذ كل المراحل المتعلقة بذلك، وفي التاسع عشر من الشهر تم تنفيذ الاتفاق وبدأت عمليات تبادل الأسرى وعودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من بعض المناطق المتفق عليها.

واستأنفت إسرائيل الحرب على قطاع غزة في الثامن عشر من مارس الماضي، وقتلت في ليلة واحدة أكثر من 120 فلسطينياً، وذلك بعد أيام من إغلاقها للمعابر، وإعادة احتلالها للجزء الشرقي من محور نتساريم بشكل مفاجئ، وذلك في أعقاب تنصل حكومة نتنياهو مع الانتقال لمرحلة حسم إنهاء الحرب بشكل كامل، وتمديد مرحلة تبادل الأسرى الأمر الذي رفضته «حماس».

وبعد جولات من المفاوضات، توصل الوسطاء من مصر وقطر وتركيا ودعم أميركي لاتفاق في نهاية سبتمبر (أيلول) وبدايات أكتوبر 2025، ضمن ما عرف بخطة الرئيس ترمب المكونة من 20 بنداً لتنفيذ مراحلها، والتي تشمل إنهاء الحرب بشكل كامل، وتم خلالها تبادل الأسرى، وبدء انسحاب إسرائيلي تدريجي ضمن خطط متفق عليها، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات، وغيرها، إلا أن إسرائيل خلالها مارست العديد من الانتهاكات، وتنفيذ اغتيالات بحجج عدة.

طفل فلسطيني يجلس وسط ركام المباني المدمرة في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وفي أعقاب ذلك بأشهر، عاد الوسطاء لمحاولة تقريب وجهات النظر بهدف الانتقال للمرحلة الثانية، وضمان تنفيذ ما تبقى من الأولى بدعم من «مجلس السلام» الذي نصت عليه خطة ترمب لتشكيله، ودعم الاتفاق بغزة، وبدء عهد جديد فيها يضمن نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، والذي تم التوصل إليه مؤخراً لاتفاق بهدف حصره.

وما بين تلك الهدن التي فشل بعضها ونجح بعضها، قتل الآلاف من الفلسطينيين، وبلغ عددهم منذ السابع من أكتوبر 2023، وحتى الآن إلى أكثر من 73384، وأكثر من 174 ألف إصابة، فيما لحق الدمار بمناطق واسعة من القطاع.

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عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد في قفص الاتهام بقصر العدل في دمشق أمس حيث أدين بـ«جرائم ضد الإنسانية» وحكم عليه بالإعدام (أ.ف.ب)
عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد في قفص الاتهام بقصر العدل في دمشق أمس حيث أدين بـ«جرائم ضد الإنسانية» وحكم عليه بالإعدام (أ.ف.ب)
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أحكام بالإعدام بحق الأسد ورموز نظامه

عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد في قفص الاتهام بقصر العدل في دمشق أمس حيث أدين بـ«جرائم ضد الإنسانية» وحكم عليه بالإعدام (أ.ف.ب)
عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد في قفص الاتهام بقصر العدل في دمشق أمس حيث أدين بـ«جرائم ضد الإنسانية» وحكم عليه بالإعدام (أ.ف.ب)

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، برئاسة القاضي فخر الدين العريان، أمس حكمها بالإعدام بحق رأس النظام السابق بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد وسبعة من المتهمين الفارين من أركان حكمه (غيابياً)، إضافة إلى المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب (وجاهياً)، بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وفور النطق بالحكم، علت الهتافات في المحكمة وفي أروقة القصر العدلي وفي محيطه، إذ تعد هذه القرارات الأولى من نوعها منذ إطاحة الحكم السابق أواخر عام 2024.

وقال القاضي العريان إن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب بداية الاحتجاجات في درعا عام 2011، وأنه كان يقود الحملة الأمنية التي سُميت بـ«المصيدة» على المدنيين في درعا. وأوضح أن مساهمة بشار الأسد في هذه الجرائم كانت «مساهمة صاحب القرار الأعلى، وقد سخر لها أجهزة الدولة».

وعن الملاحقة الدولية بحق المتهمين الفارين، أوضح علي الطويل، نقيب المحامين في سوريا، لـ«الشرق الأوسط» أن هناك اتفاقيات ومعاهدات دولية تنظم تسليم المجرمين، ويمكن لسوريا الاستناد إليها، إضافة إلى الإنتربول الذي يستطيع إصدار «نشرة حمراء» بناءً على طلب الدولة.

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لبنان يلغي عقوبة الإعدام بعد عقود من الجدل

جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)
جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)
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لبنان يلغي عقوبة الإعدام بعد عقود من الجدل

جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)
جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)

ألغى لبنان عقوبة الإعدام من النصوص القانونية، ليستبدل بها «الأشغال الشاقة المؤبدة والمشدّدة»، وذلك بعد عقود من الجدل بشأن جدواها وحدودها، وبعد 22 عاماً من تعليق تنفيذها. وأقر البرلمان بالأكثرية إلغاء العقوبة نهائياً؛ مما يعدّ تحولاً تشريعياً يضع لبنان في مصاف الدول التي اختارت التخلي عن العقوبة القصوى، مع الإبقاء على العقوبات المشددة بحق مرتكبي جرائم القتل والأعمال الإرهابية الخطرة. ووصف وزير العدل عادل نصار من البرلمان قرار الإلغاء بـ«التاريخي».

إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أن الصراع الجوهري في لبنان اليوم هو صراع حول الدولة ودورها، بين غالبية من اللبنانيين تريد بناء دولة تستعيد مكانتها وتفاوض وتبني المؤسسات، وفئة أخرى «لا تريد الدولة، بل تريد أن تكون هي الدولة»، مؤكداً أن هدفه إعادة بناء الدولة «مهما كان الثمن».

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«فيتو» برّاك يعطّل استكمال حكومة الزيدي

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
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«فيتو» برّاك يعطّل استكمال حكومة الزيدي

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)

عطّل فيتو أميركي، نسبته مصادر إلى المبعوث الرئاسي الأميركي توم براك، جهود استكمال حكومة رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، وسط خلافات بشأن مرشحين لحقائب شاغرة، بينها الدفاع والداخلية والتعليم العالي والتخطيط.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن واشنطن تضع أولوية لحصر سلاح الفصائل وتقليص نفوذ إيران، وترفض تولي ممثلين عن فصائل مسلحة مناصب وزارية. وكان الزيدي أعلن قرب استكمال حكومته التي تشكلت في مايو (أيار) الماضي بـ14 وزيراً، مع بقاء تسع حقائب شاغرة.

وقال قيادي في تحالف «الإطار التنسيقي» إن الضغط الأميركي قد يمدد الفراغ الوزاري لأشهر، في وقت تواجه فيه مساعي حصر السلاح اعتراضات إيرانية. وأضاف أن واشنطن تضع خطوطاً حمراء على أسماء مرشحة من قوى «الإطار»، وقد تفضل بقاء وزارتي الدفاع والداخلية تحت إدارة الزيدي مباشرة في الوقت الراهن.

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رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)

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