الفتح يستعير الخيبري من الأهلي

أعلنت إدارة نادي الفتح عن إنهاء إجراءات التعاقد رسمياً مع اللاعب عبد الإله الخيبري، لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، قادماً من نادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.
ويلعب الخيبري في خط الدفاع ويجيد اللعب أيضاً في مركز الظهير الأيسر.
ورحبت إدارة نادي الفتح باللاعب عبد الإله الخيبري في معقل «النموذجي»، متمنية له التوفيق والنجاح في مشواره القادم مع الفريق، وأن يساهم مع زملائه في تحقيق تطلعات وإسعاد الجماهير الفتحاوية.
فيما أبدى اللاعب عبد الإله الخيبري سعادته الكبيرة بالانضمام إلى نادي الفتح، مؤكداً حرصه على تقديم أفضل المستويات والعمل بجد مع زملائه لتحقيق أهداف الفريق في الموسم الجديد.
وكان هناك اتفاق مع الأهلي بشأن اللاعب الخيبري أثناء المفاوضات لانتقال نايف مسعود من الفتح للأهلي، حيث عادت العلاقة بين الناديين بعد أن شابها توتر نتيجة انتقال اللاعب فراس البريكان للأهلي بعد أن فسخ عقده مع نادي الفتح، لتصل القضية إلى القضاء الرياضي الذي حكم في تلك القضية الشهيرة.