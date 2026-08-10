9 أسباب لسخونة القدمين ليلاً تنذر بالخطر

قد يشعر بعض الأشخاص بسخونة في القدمين في أثناء الليل، ما يدفعهم إلى إخراجهما من تحت الأغطية بحثاً عن بعض الراحة. وفي حين قد يكون السبب بسيطاً، مثل ارتفاع حرارة الغرفة أو ارتداء جوارب سميكة، فإن سخونة القدمين قد ترتبط أحياناً بمشكلة صحية تستدعي التقييم الطبي.

ويقول ديفيد كاتلر، طبيب طب الأسرة في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأميركية، إن سخونة القدمين ليلاً شكوى شائعة نسبياً، وغالباً لا تشير إلى مرض خطير، لكن بعض الأعراض المصاحبة قد تستدعي مزيداً من الفحص، وفق مجلة «Prevention» الأميركية.

وتوضح طبيبة الأمراض الباطنية في الولايات المتحدة، أولوواتوسين أجاو، أن الشعور بالحرارة أو الحرقان في القدمين، حتى في غياب الحمى، يستحق الانتباه، خصوصاً إذا كان شديداً أو يؤثر في النوم والأنشطة اليومية. وقد تصاحب سخونة القدمين أعراض أخرى، مثل الوخز والتنميل والألم الحاد، أو احمرار القدمين وتورمهما وزيادة حساسية الجلد. وإذا كانت الأعراض متكررة أو شديدة أو تزداد سوءاً، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب. ويشير الخبراء إلى 9 أسباب لسخونة القدمين ليلاً هي:

اعتلال الأعصاب الطرفية

يُعد اعتلال الأعصاب الطرفية، الناتج عن تلف الأعصاب، أحد أكثر أسباب الشعور بالحرقان في القدمين شيوعاً. وقد يصاحبه التنميل أو الوخز أو الإحساس بالبرودة.

السكري

يُعد السكري من أبرز أسباب تلف الأعصاب؛ فارتفاع مستوى السكر في الدم لفترات طويلة قد يؤدي إلى تلف الأعصاب والشعور بالحرقان أو الألم في القدمين.

نقص بعض الفيتامينات

يمكن أن يؤدي نقص بعض الفيتامينات إلى تلف الأعصاب، ومن ثم ظهور أعراض مثل الحرقان والتنميل. ويرتبط نقص فيتامين B12 بهذه المشكلة بشكل خاص.

التغيرات الهرمونية

ليست كل حالات سخونة القدمين مرتبطة بتلف الأعصاب، فقد تؤدي التغيرات الهرمونية المصاحبة لانقطاع الطمث إلى الشعور بالحرارة أو الحرقان في القدمين.

احمرار الأطراف المؤلم

احمرار الأطراف المؤلم (Erythromelalgia) حالة نادرة تسبب نوبات من الألم الحارق والاحمرار والشعور بالدفء في القدمين. وغالباً ما تزداد الأعراض مع الحرارة، في حين تتحسن عند تبريد القدمين. وقد تكون الحالة وراثية أو مرتبطة ببعض اضطرابات الدم.

متلازمة تململ الساقين

قد تسبب متلازمة تململ الساقين أحاسيس مزعجة في الساقين والقدمين، مثل الحرقان أو الشعور بعدم الراحة، خاصة في المساء وفي أثناء الراحة.

ضعف الدورة الدموية

يمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى القدمين، كما يحدث في مرض الشرايين المحيطية، إلى الشعور بالألم أو الانزعاج في القدمين.

أمراض وعدوى أخرى

قد ترتبط سخونة القدمين أيضاً ببعض الأمراض، ومنها اضطرابات الغدة الدرقية والكلى والكبد، والتهاب الأوعية الدموية. كما يمكن أن تظهر هذه الأعراض لدى المصابين ببعض أنواع العدوى.

حرارة البيئة المحيطة

في بعض الحالات، لا يكون وراء سخونة القدمين أي سبب مرضي. فقد تكون الغرفة دافئة، أو تكون الأغطية كثيرة، أو الجوارب سميكة، ما يرفع حرارة القدمين بما يكفي للتسبب في الشعور بعدم الراحة واضطراب النوم.

كيف يمكن تخفيف سخونة القدمين؟

إذا كشف الطبيب عن سبب طبي للأعراض، فإن علاج المشكلة الأساسية هو أفضل وسيلة لتخفيف سخونة القدمين وتحسين النوم. أما إذا كانت الفحوص طبيعية ولم يظهر سبب محدد يمكن اتخاذ بعض الإجراءات البسيطة، مثل إبقاء غرفة النوم باردة، وارتداء جوارب خفيفة، وإبعاد أغطية السرير عن القدمين إذا كان احتكاكها يزيد الشعور بالحرارة. كما يُنصح بالحفاظ على ترطيب القدمين وحمايتهما من الجفاف والتشقق والإصابات التي قد تزيد الأعراض. وفي حال استمرار الأعراض لفترة طويلة، أو ازديادها سوءاً، أو لم توفر الإجراءات المنزلية سوى راحة مؤقتة، فمن المهم مراجعة الطبيب.