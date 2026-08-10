الاتفاق يخالص هندي... واللاعب يقترب من أبها

علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة أن نادي الاتفاق أبرم مخالصة نهائية مع المدافع عبد الباسط هندي، لتنتهي بذلك مسيرة اللاعب مع الفريق بعد نحو عامين قضاهما في صفوفه.
وبموجب المخالصة الجديدة، يصبح هندي لاعباً حراً قادراً على التفاوض مع أي نادٍ آخر، في وقت تفيد المعلومات المتوفرة لدى «الشرق الأوسط» بأن نادي أبها يخوض مفاوضات متقدمة لضم اللاعب.
وكان الاتفاق قد تعاقد مع هندي قادماً من صفوف الأهلي في الثاني من سبتمبر (أيلول) 2024، في صفقة انتقال نهائي بلغت قيمتها نحو مليوني يورو، ووقّع اللاعب حينها عقداً يمتد حتى 30 يونيو (حزيران) 2027، براتب سنوي بلغ نحو نصف مليون يورو.
وشارك هندي، الذي يشغل مركز قلب الدفاع، في 33 مباراة مع «النواخذة» في مختلف المسابقات.