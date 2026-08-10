«المسار الرياضي» تعلن تأسيس صندوق استثماري عقاري بـ700 مليون ريال في وجهة الوادي

وقّعت «شركة المسار الرياضي للتطوير» الاثنين عقود ترسية صندوق استثماري عقاري مع شركة «الجزيرة كابيتال» وشركة «ركاز العقارية»، بقيمة إجمالية تتجاوز 700 مليون ريال سعودي، وذلك بهدف تطوير أصول رئيسية ضمن وجهة الوادي. ​

وسيتم تخصيص الصندوق الاستثماري، والذي يتجاوز حجمه 700 مليون ريال سعودي، لتطوير فندق فاخر من فئة خمس نجوم ضمن وجهة الوادي في حي حطين، بالشراكة مع شركة «الجزيرة كابيتال» بصفتها مدير الصندوق، وشركة «ركاز العقارية» بصفتها المطور وأحد المستثمرين.

ويقام المشروع على أرض تبلغ مساحتها نحو 13.500 متر مربع، بإجمالي مسطحات بناء تصل إلى نحو 34.400 متر مربع، بما يسهم في تعزيز قطاع الضيافة ونمط الحياة ضمن المشروع. ​ويجسّد هذا الصندوق نموذج «المسار الرياضي» في الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير أصول ومرافق عالمية المستوى عبر مختلف وجهاتها، كما يدعم مستهدفات «رؤية السعودية 2030» وبرنامج «جودة الحياة»، من خلال تحسين جودة الحياة، وخلق فرص استثمارية نوعية، وتعزيز تطوير بيئة حضرية متكاملة وأكثر نشاطاً وترابطاً.

​وتقع وجهة الوادي ضمن مشروع «المسار الرياضي» في حي حطين، وتمتد بين «شارع سويد بن حارثة» غرباً و«شارع الربع الخالي» شرقاً، وقد صُممت الوجهة لتوفير تجارب متكاملة تجمع بين الرياضة، والطبيعة، والترفيه، والضيافة، والتجارب المجتمعية، بما ينسجم مع الكود العمراني للمشروع والمعروف باسم كود «المسار الرياضي» المستمد من مبادئ «العمارة السلمانية»، ويعزز هوية مدينة الرياض الحضرية.​

ويعد هذا الصندوق امتداداً لسلسلة الاتفاقيات الاستثمارية التي أطلقتها مؤسسة «المسار الرياضي»، بعد الإعلان سابقاً عن صناديق استثمارية عقارية، وعددها اثنان، بقيمة إجمالية تتجاوز 5.5 مليار ريال في وجهة الفنون ووجهة الوادي، ليصل مجموع ما تم توقيعه حتى الآن إلى ثلاثة صناديق بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 6.2 مليار ريال سعودي، في خطوة تعكس التزام «المسار الرياضي» بتمكين مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز البيئة الاستثمارية، ودعم تحوّل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن ملاءمة للعيش عالمياً.

​​من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «المسار الرياضي»، جين ماكجيفرن: «إن تأسيس الصندوق يمثل خطوة مهمة في تعزيز استراتيجية الاستثمار والتطوير في المشروع، ويعكس ثقة شركائنا في القيمة طويلة المدى لـ(المسار الرياضي)، والتزامنا المشترك بتطوير وجهات تسهم في تحسين جودة الحياة، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة الرياض كواحدة من أفضل المدن للعيش في العالم».

​ومن جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة «الجزيرة كابيتال» نايف المسند: «إننا نؤكد من خلال تأسيسنا وإطلاقنا لهذه الفرصة النوعية التزامنا بتوفير الفرص الاستثمارية المتميزة في مجال الاستثمارات البديلة، ومن ضمنها الاستثمار العقاري من خلال الاستثمار في المشاريع التي تجمع بين الفرص التطويرية الواعدة والقيمة الحضرية المستدامة. ويجسّد هذا الصندوق دور الاستثمارات العقارية الاستراتيجية في تحفيز مشاركة القطاع الخاص، وخلق فرص استثمارية جديدة، والإسهام في دعم نمو مدينة الرياض وترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المدن العالمية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ركاز العقارية» خالد القحطاني: «تمثل شراكتنا مع مؤسسة (المسار الرياضي) محطة استراتيجية تجسّد الفرص الواعدة التي يشهدها قطاعا الضيافة ونمط الحياة في مدينة الرياض، ويتيح لنا تطوير هذا الفندق من فئة خمس نجوم في وجهة الوادي توظيف خبراتنا في تطوير المشاريع العقارية النوعية، بما يسهم في تقديم تجربة ضيافة متكاملة تعزز جودة الحياة وترتقي بجاذبية الوجهة لسكان المدينة وزوارها».

​ويُعد مشروع «المسار الرياضي» أحد المشاريع الكبرى في مدينة الرياض، وسيصل عند اكتماله لأكثر من 135 كم عبر شبكة مترابطة من الوجهات الرياضية والبيئية والترفيهية؛ إذ يعمل المشروع على تعزيز مكانة مدينة الرياض في التصنيف العالمي، لتصبح واحدة من أفضل المدن ملاءمة للعيش في العالم، وشكّل افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في فبراير (شباط) 2025 محطة بارزة في مسيرته، من خلال إطلاق خمس وجهات نوعية، وهي: وجهة وادي حنيفة، ووجهة البرومينيد، وبرج الفنون، والمسار الداخلي لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، إضافة إلى المرحلة الأولى من منتزه الرمال الرياضي، حيث رسّخت حضور المشروع كأحد أبرز المشاريع الحضرية والبيئية في المملكة، وأسهمت في تعزيز جودة الحياة وربط غرب الرياض بشرقها، انسجاماً مع أهداف المرحلة الأولى وما تحقق من منجزاتها.