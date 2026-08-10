نيوم يفاوض فادا… ويتم اتفاقه رسمياً مع فيصل الغامدي وكمارا

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، عن دخول إدارة نادي نيوم الرياضي في مفاوضات مع الأرجنتيني فالنتين فادا، لاعب نادي ضمك، تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
حسب المصادر، تقود إدارة نيوم مفاوضات جادة مع اللاعب وناديه، في ظل تبقي موسم واحد على نهاية عقد فادا مع ضمك، وسط رغبة نادي نيوم في تعزيز صفوفه بعناصر قادرة على إضافة المزيد من الجودة والخبرة للفريق.
ويبلغ فادا 30 عاماً، ويحمل إلى جانب الجنسية الأرجنتينية الجنسية الإيطالية، وسبق له خوض تجارب احترافية في عدد من الأندية الأوروبية، أبرزها سانت إتيان الفرنسي وريال سرقسطة الإسباني، قبل وصوله إلى الدوري السعودي عبر بوابة ضمك.
وتأتي مفاوضات نيوم مع فادا بعد تعثر مساعي النادي للتعاقد مع الفرنسي جوردان شوتارد، لاعب بريست الفرنسي، إذ اصطدمت المفاوضات بالمطالب المالية المرتفعة من جانب النادي الفرنسي، الأمر الذي دفع إدارة نيوم إلى التحرك نحو خيارات أخرى في المركز ذاته.
وفي السياق ذاته أنهت إدارة نادي نيوم الرياضي اليوم إجراءات التعاقد مع الثنائي فيصل الغامدي وهارون كمارا، قادمين من ناديي الاتحاد والنصر، وذلك بنظام الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، في إطار تحركات النادي لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد.
ويأتي التعاقد مع فيصل الغامدي لتعزيز خيارات خط الوسط، إذ يملك اللاعب خبرة جيدة في المنافسات السعودية، بعد تمثيله ناديي الاتفاق والاتحاد وجينك البلجيكي، إلى جانب حضوره مع المنتخب السعودي الأول.
في المقابل، دعّم نيوم خطه الهجومي بالتعاقد مع المهاجم هارون كمارا، قادماً من نادي النصر، في صفقة إعارة تمتد لموسم واحد. ويملك كمارا خبرة واسعة في الدوري السعودي، بعد تجارب سابقة مع عدد من الأندية، أبرزها القادسية والاتحاد والاتفاق والشباب والنصر.