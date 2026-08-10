برشلونة يرفض عرضاً أولياً من سان جيرمان لضم توريس

رفض نادي برشلونة الإسباني، الاثنين، عرضاً أولياً من باريس سان جيرمان الفرنسي لضم مهاجمه فيران توريس، بطل العالم 2026 مع إسبانيا، تقدر قيمته بنحو 40 مليون يورو (46.2 مليون دولار أميركي)، وفقاً لمصدر داخل النادي الكاتالوني تحدث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف المصدر أن «المفاوضات مستمرة» بين برشلونة وسان جيرمان، مؤكداً ما أوردته صحيفة «موندو ديبورتيفو».

وبحسب عدة وسائل إعلام إسبانية، فقد أعطى توريس الذي سجل هدف الفوز في نهائي كأس العالم، موافقته على الانتقال إلى باريس واللعب تحت قيادة مدربه السابق لويس إنريكي.

وينتهي عقد المهاجم الإسباني البالغ 26 عاماً مع برشلونة في يونيو (حزيران) 2027، وكان قد ترك مستقبله مفتوحاً في مقابلات حديثة خلال جولة ترويجية في الولايات المتحدة.

وقال توريس حينها: «لدي عقد مع برشلونة، لكن في كرة القدم لا يمكن أن تعرف أبداً. أنتظر فقط اتخاذ القرار الصحيح».

وعندما سُئل عما إذا كانت لديه وجهة «حلم» في ذهنه، أجاب بالإيجاب من دون الكشف عنها، قائلاً: «أريد فقط أن أكون سعيداً».

واستُخدم الجناح متعدد المراكز، الذي تعاقد معه برشلونة عام 2021 مقابل أكثر من 55 مليون يورو، كمهاجم صريح بديل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي منذ تولي الألماني هانزي فليك تدريب الفريق الكاتالوني في صيف 2024.

وقدم توريس، الملقب بـ«القرش»، والذي تدرج في صفوف فالنسيا، مردوداً مؤثراً في العديد من مشاركاته بديلاً، وسجل 40 هدفاً في 94 مباراة مع برشلونة بمختلف المسابقات خلال الموسمين الماضيين.

وسجل توريس هدف فوز إسبانيا على الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 بعد التمديد (1-0)، مانحاً منتخب «لا روخا» لقبه العالمي الثاني.