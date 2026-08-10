الدرعية يضم الألباني جيمسيتي

أعلن نادي الدرعية تعاقده مع المدافع الدولي الألباني بيرات جيمسيتي، قادماً من أتالانتا الإيطالي، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.
وبحسب الصحافي الإيطالي «فابريزيو رومانو»، بلغت قيمة الصفقة 3 ملايين يورو، فيما وقع جيمسيتي عقداً مع الدرعية يمتد حتى يونيو (حزيران) 2028.
ويبلغ جيمسيتي من العمر 33 عاماً، وبدأ مسيرته الاحترافية مع زيوريخ السويسري، قبل أن ينتقل إلى أتالانتا عام 2016، حيث خاض 334 مباراة بمختلف المسابقات، وأسهم في تتويج الفريق بكأس إيطاليا عام 2024.
وعلى الصعيد الدولي، يمثل جيمسيتي منتخب ألبانيا، وخاض معه 72 مباراة دولية، كما شارك في نسختي 2016 و2024 من بطولة كأس أمم أوروبا.