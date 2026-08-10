نابولي يريد التخلص من لوكاكو للتعاقد مع خيسوس

ذكرت تقارير صحافية إيطالية، الاثنين، أن البرازيلي غابرييل خيسوس، مهاجم آرسنال الإنجليزي، وافق على الانتقال إلى نابولي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

لكن انتقال خيسوس إلى نابولي سيكون مرتبطاً بنجاح النادي في بيع البلجيكي روميلو لوكاكو، بالإضافة إلى واحد من الثنائي لورينزو لوكا أو نوا لانغ، قبل تقديم عرض رسمي لآرسنال.

ورغم وجود ثلاثة مهاجمين في فريق نابولي، يظل الدنماركي راسموس هويلوند المهاجم الوحيد الذي يضمن البقاء مع النادي.

وأوضحت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن لوكاكو في طريقه للرحيل عن نابولي وسط اهتمام من فنربخشة والدوري الأميركي، وقام نابولي بتخفيض قيمة اللاعب من 12 مليون يورو إلى عروض يمكن قبولها بين 7 و8 ملايين يورو لضم الهداف التاريخي للمنتخب البلجيكي الذي يبلغ من العمر 33 عاماً.

وفشل لورينزو لوكا في إقناع جماهير نابولي بعد انضمامه من أودينيزي الصيف الماضي، ثم خاض فترة إعارة كارثية مع نوتنغهام فورست الإنجليزي في النصف الثاني من الموسم الماضي، حيث جرى استبعاده من التشكيل الأساسي بعد أربع مباريات فقط، ومن غير المتوقع أن يحظى بمستقبل جديد في نابولي.

وجاء ذلك ليدفع نابولي للبحث عن خيارات جديدة في مركز المهاجم وذلك بغرض منافسة المهاجم الأساسي هويلوند.

برز خيسوس باعتباره خياراً قوياً نظراً لدخوله العام الأخير من عقده مع آرسنال، وتراجع ترتيبه في الفريق مع مرور كل صيف في ملعب الإمارات.

ومن الأمور التي تعزز انضمام خيسوس إلى نابولي، هو مشاركته في وكيل الأعمال نفسه مع مدرب الفريق ماسيمليانو أليغري، وهو جيوفاني برانشيني، حيث كان موجوداً في معسكر تدريبات الفريق قبل انطلاق الموسم.

وبحسب «لاغازيتا ديلو سبورت» فإن خيسوس أبدى موافقته على الانضمام إلى نابولي لكنه لم يتلق أي عروض رسمية حتى الآن، ويعتمد الآن على رحيل لوكاكو ولورينزو لوكا أو نوا لانغ، لتوفير مساحة في الميزانية.