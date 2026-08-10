الاتحاد يعود لمفاوضات «غنام الاتفاق»

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن نادي الاتحاد استأنف مفاوضاته مع نظيره الاتفاق بشأن التعاقد مع الجناح خالد الغنام، بعد أن تعثرت المحادثات بين الطرفين خلال الأسابيع الماضية؛ إذ يسعى النادي الجداوي إلى حسم الصفقة ضمن خطته لتدعيم الخيارات الهجومية للفريق الأول قبل انطلاق الموسم الجديد.
وكانت مفاوضات الطرفين قد شهدت تقدماً ملحوظاً قبل أن تتراجع لتمسُّك إدارة الاتفاق بالمقابل المالي المطلوب لفك ارتباط اللاعب.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن الأبواب باتت مفتوحة من جديد أمام إمكانية إنهاء الملف خلال الفترة المقبلة، وتبقى تفاصيل بسيطة لإتمام الصفقة بين الأطراف جميعها.
يأتي اهتمام الاتحاد باللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، انطلاقاً من الأرقام اللافتة التي قدمها مع الاتفاق خلال الموسم الماضي، حيث خاض 33 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 13 هدفاً، وصنع 7 أهداف أخرى، في أفضل موسم له في مسيرته.