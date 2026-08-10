فيسينغ: الاتحاد جاهز لمواجهة الجزيرة الإماراتي

أكد الألماني ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، جاهزية فريقه لخوض مواجهة الجزيرة الإماراتي، الثلاثاء، في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن التحضيرات للموسم الجديد تركزت بصورة خاصة على الوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل المباراة.

وقال فيسينغ خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء: «تأهبنا للموسم الجديد خلال الأسابيع الخمسة الماضية، مع تركيز خاص على مواجهة الجزيرة التي تأتي في افتتاح الموسم، بهدف الوصول إلى الجاهزية المطلوبة في الموعد المحدد لهذا اللقاء».

وأضاف: «أظهر اللاعبون التزاماً كبيراً خلال فترة التحضيرات، سواء على الصعيدين البدني أو التكتيكي، من أجل بداية مثالية للموسم، والوصول إلى الجاهزية التي تمكن الفريق من تحقيق بطاقة التأهل».

وحول ما يتردد بشأن الفرنسي موسى ديابي، لاعب الفريق، قال المدرب الألماني: «ديابي موجود ضمن قائمة الفريق، ولا يعنيني ما يكتب أو يتداول في وسائل الإعلام بشأنه».

وأشار فيسينغ إلى أن الإصابات تعد جزءاً من كرة القدم، موضحاً: «الإصابات أمر وارد في كرة القدم، وقد عملنا على تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة بأفضل صورة ممكنة».

من جانبه، أكد البرتغالي دانيلو بيريرا، قائد الاتحاد، أن الفريق عمل بصورة مكثفة خلال الفترة الماضية استعداداً لانطلاق الموسم.

وقال خلال المؤتمر: «عملنا بجدية كبيرة خلال الفترة الماضية، وتدربنا بشكل مكثف من أجل الوصول إلى الجاهزية المطلوبة للموسم الجديد، انطلاقاً من مباراة الغد التي نتطلع إلى تحقيق الفوز فيها وحسم التأهل».

وأضاف: «ندرك صعوبة المباراة، وسنبذل كل ما لدينا من أجل إسعاد جماهيرنا بتحقيق الفوز».