نيوم يعزز صفوفه بعثمان القادسية

أعلن نادي نيوم، الاثنين، تعاقده رسمياً مع اللاعب عبد العزيز العثمان قادماً من نادي القادسية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الرياضي الجديد.
ويأتي انضمام العثمان إلى نيوم بعد الاتفاق على شراء المدة المتبقية من عقده مع القادسية، ليواصل اللاعب مسيرته في الدوري السعودي بقميص نيوم، ضمن تحركات النادي لتعزيز قائمته بالعناصر المحلية قبل انطلاق منافسات الموسم.
ويبلغ العثمان 22 عاماً، ويجيد اللعب في مركزي المهاجم والجناح الأيمن، وسبق له تمثيل أندية القادسية والشباب، إلى جانب مشاركته مع المنتخبات السعودية في الفئات السنية.
ويُعد التعاقد مع العثمان امتداداً لعمل إدارة نيوم في بناء فريق قادر على المنافسة، من خلال استقطاب المواهب المحلية إلى جانب الأسماء ذات الخبرة، بهدف الظهور بصورة قوية في منافسات الموسم المقبل.