3 أفلام مصرية في قائمة العشرة «الأعلى إيراداً» بالسعودية

حققت 3 أفلام مصرية إيرادات لافتة في شباك التذاكر السعودي، وحازت مراكز متقدمة ضمن قائمة العشرة «الأعلى إيراداً» في السينمات السعودية، وهي أفلام «خلّي بالك من نفسك» لياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، و«الجواهرجي» لمحمد هنيدي ومنى زكي، و«صقر وكناريا» لمحمد إمام وشيكو، حسب ما أوردته إحصاءات شباك التذاكر السعودي.

وحاز فيلم «خلّي بالك من نفسك» للمخرج معتز التوني خلال 17 يوماً من بدء عرضه المركز الثالث في قائمة الأعلى إيراداً، محققاً نحو 15.7 مليون ريال سعودي من بيع نحو 323.4 ألف تذكرة، وجاء ترتيبه بعد الفيلمين الأميركيين «سبايدر مان يوم جديد»، و«الأوديسا».

الفيلم كتبه شريف الليثي، وتدور أحداثه حول لقاء بين سيدة أعمال جميلة تُدعى «فريدة الشندويلي»، وتؤدي دورها ياسمين عبد العزيز، والإعلامي «علاء البردويلي» الذي يقدم برنامجاً إذاعياً ليلياً يطرح المشكلات العاطفية لمستمعيه، ويؤدي دوره أحمد السقا، وهما يلتقيان في مفارقة مثيرة؛ إذ يعتقد أنها العروس التي رشحها له أحد التطبيقات، في حين تظن هي أنه سيعقد معها صفقة في تجارة السلاح التي تديرها بعد وفاة والدها. وتثير هذه المفارقة مواقف كوميدية؟

ويجمع الفيلم الذي تشارك في بطولته كل من لبلبة، وبيومي فؤاد، وميشل ميلاد، ومحمد رضوان، بين الأكشن والكوميديا والرومانسية، وهو من إنتاج تامر مرسي. وشهد الفيلم عودة ياسمين عبد العزيز إلى السينما بعد 8 سنوات منذ أدت بطولة فيلم «الأبلة طمطم». ويحشد الفيلم عدداً كبيراً من ضيوف الشرف، من بينهم عمرو سعد، وكريم فهمي، وماجد المصري، وإياد نصار.

في حين حقق فيلم «الجواهرجي» في أسبوعه الأول نحو 2.7 مليون ريال من بيع 54.6 ألف تذكرة، ويجمع الفيلم بين منى زكي ومحمد هنيدي بعد نحو 3 عقود من لقائهما السينمائي الأول بفيلم «صعيدي في الجامعة الأميركية» الذي قدماه في بداية مسيرتَيهما.

محمد هنيدي ومنى زكي في فيلم «الجواهرجي» (الشركة المنتجة)

«الجواهرجي» من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ويؤدي هنيدي من خلاله شخصية الجواهرجي «سيف»، في حين تؤدي منى زكي شخصية زوجته «ياسمين»، وهما يعيشان حياة مضطربة؛ إذ تشهد حياتهما أزمات عدة تقودهما إلى الطلاق مرتين، فيقرران الاستعانة بمتخصص في العلاقات الزوجية لإنقاذ حياتهما قبل الوصول للطلاق الثالث، ما يثير مفارقات كوميدية عدة.

ويشارك في البطولة لبلبة، وأحمد السعدني، وتارا عماد، وعارفة عبد الرسول.

وحاز فيلم «صقر وكناريا» المركز السابع بإجمالي إيرادات بلغ 15.2 مليون ريال سعودي، وهي حصيلة بيع 15.2 ألف تذكرة خلال 7 أسابيع من عرضه. والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه حول «شاهين» الشهير بـ«صقر»، وهو مرتزق محترف يقرر التخلي عن حياته المليئة بالمخاطر باحثاً عن بداية جديدة مختلفة، لكن لقاءه مع «بلال» الملقب بـ«كناريا» الكاتب الفاشل المهووس بعالم الجاسوسية يغيّر خططه، ويتجهان إلى سلسلة من المغامرات والمطاردات في الفيلم الذي يجمع بين الأكشن والكوميديا، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، ويارا السكري، وانتصار، كما تظهر كل من يسرا اللوزي، ونسرين أمين، ودياب ومحمود عبد المغني ضيوف شرف.

ويرى الناقد السعودي أحمد العياد أن هذا الموسم يشهد لأول مرة تنافساً قوياً بين الأفلام المصرية في شباك التذاكر السعودي، حيث تحقق بعض الأفلام المصرية إيرادات في قائمة أفضل 10 أفلام، وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «ياسمين عبد العزيز لم يُعرض لها قبل ذلك أفلام أو مسرحيات في السعودية، و(خلّي بالك من نفسك) هو أول فيلم يُعرض لها في المملكة، ومشاركة أحمد السقا بالفيلم كانت شيئاً مفاجئاً»، مؤكداً أن طبيعة أفلام ومشكلات المتزوجين تجد جماهيرية لدى الجمهور السعودي.

محمد إمام وشيكو في لقطة من فيلم «صقر وكناريا» (الشركة المنتجة)

وعَدّ العياد فيلم «(الجواهرجي) من أفضل أفلام محمد هنيدي»، قائلاً: «يبدو أن مشاركته منى زكي سينمائياً بعد سنوات طويلة، وتقديمه دور متزوج، حققا نجاحاً كبيراً، وقد انطلقت منافسته بشكل لافت خلال 3 أيام فقط من بدء عرضه»، لافتاً إلى أن فيلم «صقر وكناريا» يمثل امتداداً لنجاحات الفنان محمد إمام، وأنه من أكثر النجوم الذين يتمتعون بشعبية كبيرة في السعودية.

في حين ترى الناقدة المصرية ناهد صلاح أن «حضور الأفلام الثلاثة ضمن العشرة (الأكثر إيراداً) في شباك التذاكر السعودي لا يمكن قراءته بوصفه مجرد أرقام، بل مرآة للحظة سينمائية راهنة»، وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «من المهم أن صدى هذه الأفلام لم يتوقف عند الجمهور المصري فقط، بل حققت حضوراً لافتاً في السوق السعودية أيضاً، وهو ما يؤكد اتساع دائرة الفيلم المصري عربياً، وقدرته على مخاطبة جمهور خليجي يملك خيارات عدَّة».

وأشارت الناقدة المصرية إلى أن «الإيرادات مهما كانت كبيرة لا ينبغي أن تتحول لحكم نقدي على القيمة الفنية، والتحدي الحقيقي أمام صناعة السينما الآن هو أن تستفيد من الجمهور المحلي والعربي بتقديم سينما تجارية ذكية مختلفة ومغامرة؛ لأن نجاح شباك التذاكر يصبح أكثر أهمية حين يقود إلى تطوير السوق، وليس إعادة النجاح نفسه».