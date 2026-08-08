«سبايدر - مان»... 9 أفلام لشخصية الشاب الذي قرصه العنكبوت النووي

على الرغم من أن شخصية «سبايدر - مان» وُلدت على صفحات «مارفل» عام 1962، فإن طريقها إلى الشاشة الكبيرة لم يكن سهلاً، فلم يشاهد الجمهور أول فيلم سينمائي كبير للشخصية إلا عام 2002 عندما أطلق المخرج سام رايمي فيلمه «سبايدر - مان» بطولة توبي ماغواير، فاتحاً الباب أمام واحدة من أنجح السلاسل الخارقة في تاريخ السينما.

توم هولاند في «سبايدر - مان: هومكمينغ» (كولمبيا)

محاولات

لم يكن السبب في تأخر ظهور «سبايدر - مان» سينمائيا ناتجاً عن غياب الرغبة في استثمار الشخصية للحاق بالشخصيات الأخرى التي سبقتها من عالم مارفل، بل بسبب سلسلة من المحاولات التي تعثرت منذ مطلع الثمانينات. وإذا استثنينا 3 أفلام أنتجتها محطة «CBS» في المدة ما بين 1977 و1981 فإن الشخصية بقيت بعيدة عن الإنتاج السينمائي الكبير لسنوات طويلة. بعض هذه الأفلام توجّه قبيل بثّه التلفزيوني إلى عروض سينمائية محدودة خارج الولايات المتحدة تبعاً لتقليد سارت عليه محطات التلفزيون الأميركية التقليدية «CBS» و«ABC» و«NBC» في ذلك الحين (من بين الأفلام التي عرضت تلفزيونياً في أميركا وسينمائياً خارجها فيلم ستيفن سبيلبرغ الأول «مبارزة»، Duel، سنة 1971).

كذلك هناك فيلم أنيميشن عن الشخصية من 24 دقيقة تم إنتاجه في اليابان (بالإتفاق مع «مارڤل») أخرجه كويشي تاكيموتو.

مشروعات لم تكتمل

في عام 1982، أبدى المنتج والمخرج روجر كورمان اهتمامه بتحويل الشخصية إلى فيلم سينمائي، وتواصل مع «مارفل» لهذا الغرض، إلا أن اختلاف الرؤى بين الطرفين حال دون الوصول إلى اتفاق، فبينما أرادت الشركة فيلماً ضخماً بميزانية كبيرة، اشتهر كورمان طوال مسيرته بأفلامه منخفضة التكلفة.

في عام 1985، قامت شركة «كانون غروب» بشراء حقوق إنتاج فيلم «سبايدر - مان» على أن تعود الحقوق إلى الشركة الأم بعد 5 سنوات إذا لم يتم إنتاج الفيلم. وبحسب مجلة «بيزنس ويك» في عدد صادر سنة 2002 دفع رئيسا تلك الشركة، الإسرائيليان مناحيم غولان ويورام غلوبوس مبلغ 225 ألف دولار للاستحواذ على الحقوق السينمائية للشخصية، وأسندا المهمّة إلى المخرج توبي هوبر (اشتهر بأفلام رعب خلال السبعينات) الذي أراد تصوير «سبايدر - مان» كعنكبوت وليس كرجل - عنكبوت. هذا لم يكن وارداً في بال أحد؛ ما أدى إلى إسناد المهمة إلى مخرج سبق أن تعامل مع «كانون غروب» من قبل.

تخلت الشركة عن المشروع عندما انتهت المدّة الممنوحة، وانتقل المشروع إلى شركة «كارولكو» لصاحبيها ماريو كسار (لبناني الأصل) وأندريه فاينا. وبحسب تحقيق نشرته صحيفة «لوس أنجليس تايمز» في عام 2002 أدى نزاع بين «كارولكو» وشركاء آخرين إلى توقف العمل. في منتصف التسعينات أعلنت «كارولكو» أفلاسها.

‪ توبي ماغواير وكريستن دنست في «سبايدر مان» الأول (كولمبيا)

الانطلاقة الحقيقية

لم يثن كل ما سبق «مارڤل» عن استمرار محاولاتها لنقل «سبايدر - مان» من الورق إلى الشاشة، وتم ذلك في سنة 2002 عبر شركة «كولومبيا» وتحت إدارة المخرج سام رايمي (أخرج 3 أجزاء من السلسلة) والذي أسند البطولة إلى توبي ماغواير. حقق الفيلم نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وأصبح نقطة تحول في تاريخ أفلام الأبطال الخارقين، تبعتها سلسلة طويلة من الأعمال التي تعاقب على بطولتها 3 ممثلين رئيسيين هم: توبي ماغواير، وأندرو غارفيلد، وتوم هولاند.

توم هولاند في «سبايدر - مان: هومكمينغ» (آي إم دي بي)

الأفلام التسعة الرئيسية لـ«سبايدر-مان»

لمحة عن الأفلام التسعة التي قام «سبايدر - مان» ببطولتها

علماً بأن حضوره لم يقتصر على أفلامه الخاصة؛ إذ ظهر أيضاً ضمن عالم «مارفل» السينمائي في عدد من الأعمال الجماعية، أبرزها Captain America: Civil War (2016)، وAvengers: Infinity War (2018)، وAvengers: Endgame (2019)، قبل أن يعود إلى سلسلة أفلامه المنفردة التي ما زالت مستمرة حتى اليوم.

Spider‪-Man ★★★★

إخراج سام رايمي | بطولة: توبي ماغواير (2002)

★★★

Spider-Man 2

إخراج سام رايمي | بطولة توبي ماغواير (2004)

Super‪-Man 3 ★★★

إخراج سام رايمي | بطولة: توبي ماغواير (2007)

4

The Amazin‪g Spider-Man ★★

‫إخراج مارك وَيب | بطولة: أندرو غارفيل (2012)

5

The Amazing Spider‪- 2 ★

‫إخراج مارك وَيب | بطولة: أندرو غارفيلد (2014)

6

Spider‪-Man‪: Homecoming ★★★

إخراج ‪ جون واتس | بطولة: توم هولاند (2017)

7-

Spider‪-Man‪: Far From Home ★★★

إخراج جون واتس | بطولة توم هولاند (2019)

8

Spider‪-Man‪: No Way Home ★★★★

إخراج جون واتس | بطولة توم هولاند (2021)

9

Spider‪-Man‪: Brand New Day ★★

إخراج ديستن دانيال كريتون | بطولة توم هولاند (2026)