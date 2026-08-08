شيرين تستعيد «توازنها» في العلمين الجديدة بعد فترة من «التقلبات»

شهد حفل «العلمين الجديدة»، الذي أحيته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، مساء الجمعة، على استعادة «توازنها» بعد فترة طويلة من «التقلبات» التي طالت حياتها العملية والشخصية خلال السنوات الأخيرة.إلى جانب الحضور الجماهيري الحاشد، والتفاعل اللافت معها أثناء غنائها على المسرح، اهتم عدد كبير من الجمهور بتوثيق مقاطع من الحفل، إلى جانب نقل مقاطع أخرى عبر خاصية «البث المباشر».

وتصدر هاشتاغ «شيرين في الساحل» قوائم «الترند» على موقع «إكس»، إلى جانب تصدر اسم الفنانة المصرية على موقع «غوغل» في مصر، السبت، بعدما انتشرت مقاطع عدة من الحفل شاركها جمهورها عبر «السوشيال ميديا»، ورحبوا بعودتها بعد فترة كبيرة من الغياب عن الحفلات، وأشادوا بصوتها ووصفوها بـ«ملكة المشاعر والإحساس».

شيرين عادت للغناء على المسرح بعد غياب (الشركة المنظمة للحفل)

ومازحت شيرين جمهورها خلال فقرات حفل «بورتو غولف العلمين»، مؤكدة «أنها لم تغب عنهم»، وأنهم جمهور جميل، وبعد أن ناداها عدد من جمهورها بصوت مصر، ردت عليهم بالقول «كلنا صوت مصر». إلى جانب حديثها المرح عن العائد المادي للحفل والضرائب مع المنظم ياسر الحريري على المسرح.

وشهد الحفل الذي حمل شعار «حلم الملايين»، وارتدت خلاله شيرين فستاناً طويلاً باللون «الأزرق الفاتح» هتافات وتصفيقاً استمر لدقائق عقب صعود الفنانة المصرية للمسرح، وبعد ذلك افتتحت برنامج الحفل بأغنية «صبري قليل»، وقدمت بعدها باقة من أبرز أغنياتها، من بينها «أنا في الغرام»، و«الوتر الحساس»، و«مفيش مرة»، و«مشاعر»، و«بحرية»، و«على بالي»، والأخيرة قدمتها وهي جالسة على المسرح، إلى جانب أغنية «عم المجال» التي غنتها بصحبة المطرب الشعبي محمود الليثي، بينما اختتمت حفلها بأغنية «تباعاً تباعاً».

شيرين ومحمود الليثي خلال الحفل (الشركة المنظمة للحفل)

حضر الحفل نخبة من نجوم الفن والإعلام، من بينهم إلهام شاهين، وغادة عبد الرازق، ولميس الحديدي، وبوسي شلبي، وهالة صدقي، وبدورها أكدت هالة صدقي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجمهور في مصر وكل أنحاء الوطن العربي عاشق لشيرين، وهو الطبيب الأول الذي شجعها على العودة»، وقالت إن «شيرين فنانة حقيقية وتستحق كل هذا الحب والدعم، وأن تفاصيل الحفل كافة كانت رائعة».

وتعليقاً على الفستان الذي ارتدته شيرين عبد الوهاب بالحفل، قال مصمم الأزياء هاني البحيري، إن فستانها كان ناعماً، وإطلالتها كانت موفقة جداً من ناحية اللون الذي يعبر عن البحر والمياه والسماء، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنها إطلالة صيفية طبيعية بامتياز وتليق بشيرين بشكل عام.

ويتمنى هاني البحيري عدم توجيه أي انتقادات من أي نوع للفنانة المصرية بعد عودتها الفنية الجماهيرية القوية، لافتاً إلى أنها «فنانة تتمتع بصوت مصري جذاب ومشرف، وتعرضت لوعكة صحية حادة، ومجرد عودتها لجمهورها أمر يستحق كل الدعم».

وقبل الحفل كتب المايسترو سعيد كمال، قائد الفرقة الموسيقية في حفل شيرين عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «شيرين اجتهدت جداً في التحضير لحفل الساحل، وحرصت على حضور كل البروفات وتدريبات الصوت بكل التزام»، مضيفاً: «أنا وكل أفراد الفرقة على قلب رجل واحد لدعمها بكل قوة، ونتمنى من جمهورها ومحبيها أن يكونوا سندها، لأن دعمكم يفرق جداً».

إلهام شاهين وهالة صدقي في حفل شيرين (الشركة المنظمة للحفل)

من جانبه أشاد الناقد الموسيقي المصري أمجد مصطفى، باستقبال الجمهور لشيرين بالحفل، لافتاً إلى أن «ما جرى دليل على أنها تتمتع بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، وأن غيابها الفترة الماضية ترك فراغاً ملحوظاً على الساحة، خصوصاً أن الأصوات النسائية المؤثرة في مصر قليلة»، وفق قوله.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «صوت شيرين بالحفل كان جميلاً»، وطلب الناقد الموسيقي عدم الوقوف عند بعض التفاصيل في مرحلة العودة الغنائية مجدداً، لافتاً إلى أنها «تتمتع بالحرفية في الأداء والإحساس العالي الذي يميزها عن أصوات أخرى على الساحة».

وأشاد أمجد مصطفى باكتفاء شيرين عبد الوهاب بتوجيه بعض الكلمات البسيطة للجمهور، إلى جانب بعض المواقف الخفيفة مع منظم الحفل، ووصفها بأنها فنانة «عفوية» وأحياناً يتم فهم كلامها بشكل خاطئ.