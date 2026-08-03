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يوميات الشرق

شيرين عبد الوهاب تعود للواجهة باستعدادات لحفل العلمين

بعد فترة غياب وأزمات

شيرين تستعد لإحياء حفل جديد بالعلمين (حسابها على فيسبوك)
شيرين تستعد لإحياء حفل جديد بالعلمين (حسابها على فيسبوك)
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شيرين عبد الوهاب تعود للواجهة باستعدادات لحفل العلمين

شيرين تستعد لإحياء حفل جديد بالعلمين (حسابها على فيسبوك)
شيرين تستعد لإحياء حفل جديد بالعلمين (حسابها على فيسبوك)

عادت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للواجهة مجدداً بعد فترة طويلة من الغياب والتعرض لأزمات شخصية وقانونية، وأطلت على جمهورها، مساء الأحد، عبر فيديو من كواليس استعداداتها لحفلها الغنائي الجديد في مدينة العلمين المقرر يوم 7 أغسطس (آب) الحالي.

ونشر الملحن عزيز الشافعي، عبر حساباته بـ«السوشيال ميديا» فيديو البروفات الذي شهد على تقديم شيرين لأغنيتهما «اللي يقابل حبيبي»، وسط إعجاب وتأثر بعض الحضور في مقدمتهم مدير أعمالها ناصر بجاتو، ومنظم الحفل ياسر الحريري.

وأثار الفيديو تفاعلاً واسعاً ومشاركات «سوشيالية» عدة، ورحبت غالبية التعليقات والمنشورات بعودة شيرين وصوتها مثل السابق، ووصفوها بملكة الإحساس.

بدوره كشف ناصر بجاتو، مدير أعمال شيرين عن سعادتها وحماسها الشديد للقاء جمهورها بعد غياب، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، أنها في أحسن حالاتها النفسية والصحية مثلما شاهدها الناس في فيديو البروفات الذي نشره عزيز الشافعي، كما أكد أنها ستقدم قائمة من الأغنيات المتنوعة من أعمالها القديمة والحديثة خلال الحفل.

في السياق، وصف منظم الحفل ياسر الحريري خلال حديثه لوسائل إعلام محلية، شيرين عبد الوهاب بأنها «ملكة المشاعر»؛ لافتاً إلى أن حفل العلمين سيكون الأقوى في حياتها، وسيشهد على حضور كبير من كل الدول العربية.

وروجت شيرين لحفلها الجديد عبر حسابها على موقع «إنستغرام»، برسالة صوتية موجهة لجمهورها وقالت: «حبايب قلبي... أنتظركم في حفلنا الكبير في بورتو غولف العلمين».

ويرى الناقد الموسيقي المصري أحمد السماحي أن عودة شيرين للحفلات المباشرة أمر ينتظره جمهورها بشكل دائم، لأنها «من المطربات المتميزات على الساحة العربية وتمتلك إحساساً خاصاً لا يشبه أحداً».

لكن السماحي أكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «شيرين غير مؤهلة حالياً للغناء على المسرح من الناحية النفسية والجسدية، وكان لا بد من الصبر قليلاً قبل مواجهة الجمهور».

جانب من الفيديو الذي نشره عزيز الشافعي لبروفات شيرين (فيسبوك)

وأضاف السماحي: «تعرضت شيرين لأزمات عدة ووصلت لمرحلة صعبة في حياتها، وكان لا بد من تكثيف العلاج والتأهيل أولاً، خصوصاً أن أغنياتها التي طرحتها أخيراً لم تكن في حالتها المعتادة، ولم يكن صوتها كسابق عهده».

ويتمنى السماحي أن يمر حفل العلمين على خير، خصوصاً أنه سيشهد على حضور جماهيري لافت، وقال: «أتمنى أن تظهر شيرين في كامل لياقتها النفسية والذهنية والبدنية»؛ مضيفاً أن «ما جرى لها من أزمات شخصية وقانونية خلال السنوات الماضية أثر عليها بشكل سلبي وأخذ من رصيدها الكثير».

ويستكمل السماحي حديثه قائلاً: «على شيرين أن تجتاز هذه المرحلة الصعبة، وأن تبتعد عن المعارك والمهاترات سواء الفنية أو الشخصية، وأن تركز على الفن فقط».

وقبل أيام تصدر اسم شيرين «الترند» على بعض مواقع التواصل على خلفية أزمتها القانونية مع مسؤول حساباتها بـ«السوشيال ميديا» التي بدأت العام الماضي.

وفنياً، طرحت شيرين عبد الوهاب قبل أشهر أغنية «تباعاً تباعاً»، كما شاركت في ديو غنائي مع الفنان محمد حماقي بعنوان «بحرية»، وقبل ذلك أصدرت الأغنية الوطنية «غالية علينا يا بلدنا»، في حين شهدت فعاليات الدورة قبل الماضية من مهرجان «موازين» المغربي أحدث ظهور فني مباشر لها على المسرح بعد فترة من الغياب.

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