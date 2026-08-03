فاراج لنشر البحرية لمنع وصول المهاجرين إذا فاز بالسلطة في بريطانيا

كشف زعيم حزب «ريفورم يو كاي» اليميني المتطرف، نايجل فاراج، الاثنين، أنه يعتزم في حال فوزه بالسلطة، استخدام القوات البحرية لمنع قوارب المهاجرين من بلوغ شواطئ المملكة المتحدة عبر القناة الإنجليزية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتأتي هذه المقترحات التي نددت بها أحزاب أخرى، بعد أيام من عبور عشرات الآلاف من المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا، مما أجج مجدداً الجدل الأوروبي حول الهجرة غير النظامية.

وقال فاراج، زعيم «ريفورم يو كاي» (إصلاح المملكة المتحدة) المناهض للهجرة، في مؤتمر صحافي، إن «ما حدث في سبتة خلال عطلة نهاية الأسبوع يبيِّن مدى خطورة هذه الوضعية».

وكشف عن خطة من 28 صفحة تعرض خططاً لنشر البحرية الملكية البريطانية بهدف إعادة القوارب الصغيرة في بحر المانش إلى فرنسا، وهو مقترح كانت حكومة حزب المحافظين قد طرحته عام 2020 قبل أن تتراجع عنه سريعاً.

ويتعيَّن على الحزب أن يفوز في الانتخابات العامة المقبلة، والتي لن تُجرى قبل عام 2029، من أجل وضع هذه الخطط موضع التنفيذ.

وتصدَّر فاراج وحزبه استطلاعات الرأي لنحو 18 شهراً، ولكن أرقامه شهدت تراجعاً في الأسابيع الأخيرة، في ظل سلسلة من فضائح وتحقيقات رسمية تتعلق بالموارد المالية.

وأعلن مفوض المعايير البرلمانية، الاثنين، أنه بدأ تحقيقاً خلال الأسبوع الماضي بشأن مزاعم تتعلق بـ«عدم التصريح» بمصلحة مالية تخص نائب زعيم الحزب ريتشارد تايس.

وكانت شرطة لندن قد أعلنت فتح تحقيق في فبراير (شباط) 2025، بشأن تبرعات للحزب قبل الانتخابات العامة 2024، بعد طلب من هيئة مراقبة الانتخابات.

وقال فاراج إن إعلان الخطة ليس محاولة لصرف الانتباه عن التحقيقات.

وقال: «نحن واثقون جداً من أن سياستنا القائمة على اعتراض الأشخاص بأمان وإعادتهم بأمان إلى فرنسا... تتوافق مع اتفاقيات أخرى في القانون الدولي»، متوقعاً أن يتمكن حزبه من وقف عبور القوارب خلال أسبوعين.

ومن جانبه، تعهد رئيس الوزراء أندي بيرنهام الذي خلف كير ستارمر قبل أسبوعين، بأن يكون «حازماً بلا هوادة» في الحد من عمليات العبور.