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الرياضة رياضة عالمية

دجيكو باقٍ مع شالكه لموسم إضافي

البوسني المخضرم إدين دجيكو (أ.ف.ب)
البوسني المخضرم إدين دجيكو (أ.ف.ب)
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دجيكو باقٍ مع شالكه لموسم إضافي

البوسني المخضرم إدين دجيكو (أ.ف.ب)
البوسني المخضرم إدين دجيكو (أ.ف.ب)

أعلن نادي شالكه الألماني، الاثنين، تمديد عقد المهاجم البوسني المخضرم إدين دجيكو لمدة موسم واحد.

وينضم دجيكو البالغ من العمر 40 عاماً إلى تدريبات شالكه، الثلاثاء، بعد مشاركته مع منتخب البوسنة والهرسك في كأس العالم التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وانتقل دجيكو إلى شالكه قادماً من فيورنتينا الإيطالي مطلع العام الجاري وساهم بشكل كبير في صعود الفريق إلى دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليغا)، بعدما سجل ستة أهداف وصنع ستة أخرى خلال 11 مباراة.

وقال يوري مولدر، مدير قطاع كرة القدم في شالكه: «قدم إدين إضافة استثنائية لشالكه خلال أربعة أشهر ونصف الشهر الماضية، وكان لاعبا مؤثرًا ومحبوبًا لدى الجماهير، كما شكل قدوة داخل الملعب وخارجه، ولذلك نثق في قدرته على مساعدة الفريق أيضاً في البوندسليغا».

وقال المهاجم البوسني الذي سيرتدي القميص رقم 10: «منذ انضمامي إلى شالكه في الشتاء، أصبحت جزءا من فريق رائع، وتلقيت دعماً مذهلًا من الجماهير. الصعود إلى البوندسليغا يعد من أبرز محطات مسيرتي. ما زلت متعطشًا، وأريد مساعدة الفريق في البوندسليغا».

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