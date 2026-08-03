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الرياضة رياضة سعودية

الدرعية يضع الكونغولي تشانسيل مبيمبا ضمن خياراته الدفاعية

المدافع الدولي الكونغولي تشانسيل مبيمبا (رويترز)
المدافع الدولي الكونغولي تشانسيل مبيمبا (رويترز)
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الدرعية يضع الكونغولي تشانسيل مبيمبا ضمن خياراته الدفاعية

المدافع الدولي الكونغولي تشانسيل مبيمبا (رويترز)
المدافع الدولي الكونغولي تشانسيل مبيمبا (رويترز)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الدرعية وضعت المدافع الدولي الكونغولي تشانسيل مبيمبا ضمن قائمة خياراتها للتعاقد مع أحد المدافعين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في إطار استعدادات النادي لخوض منافسات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد.

وبحسب المصادر، فإن اسم مبيمبا يعد من بين الخيارات المطروحة على طاولة إدارة الدرعية، في ظل سعي النادي لتعزيز خط الدفاع بلاعب يمتلك خبرة كبيرة على المستويين القاري والدولي، فيما لم تحسم الإدارة قرارها النهائي بشأن الصفقة حتى الآن.

ويعد مبيمبا، البالغ من العمر 31 عاماً، أحد أبرز مدافعي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويمتلك سجلاً حافلاً في الملاعب الأوروبية، إذ سبق له تمثيل أندية أندرلخت البلجيكي، ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وبورتو البرتغالي، قبل انتقاله إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي، حيث خاض معه عدة مواسم في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

كما يعد مبيمبا من الركائز الأساسية لمنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وشارك مع منتخب بلاده في العديد من البطولات القارية، إلى جانب مشاركته في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، عندما مثل منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة وكان أحد أبرز عناصره على المستوى الدولي، فضلاً عن مشاركاته المتعددة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويواصل نادي الدرعية دراسة عدد من الأسماء الأجنبية خلال فترة الانتقالات الحالية، سعياً لتدعيم صفوفه بعناصر تمتلك الخبرة والجودة، بما يتناسب مع طموحات الفريق في أول مواسمه ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

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