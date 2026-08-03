الفتح يفتتح صفقاته المحلية بالخيبري

أعلن نادي الفتح التوقيع مع اللاعب السعودي عبد الرحمن الخيبري، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى 2028.

ويلعب الخيبري في مركز الظهير الأيمن ليعوِّض بذلك رحيل اللاعب محمد الصرنوخ الذي تم بيع عقده لنادي الهلال الصيف الحالي.

ومثَّل اللاعب كثيراً من الأندية السعودية، وآخرها نادي ضمك الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى.

وبدأ الفتح في إعلان صفقاته الأحد بعد ترقب طويل؛ حيث أعلن التعاقد مع اللاعبَين: الروماني ميهاي، والتوغولي كينيدي، ليكون الخيبري ثالث الأسماء التي تم التعاقد معها مع تبقي ما لا يقل عن 5 أسماء أخرى سيتم الإعلان عنها على التوالي.

ويختتم الفتح معسكره الإعدادي الحالي في ماربيا الإسبانية الثلاثاء؛ حيث وافق المدرب خالد العطوي على خوض مباراة ودية أخرى، على أن تكون مغلقة، أمام فريق المدينة المستضيفة للمعسكر، ويحمل اسمها أيضاً.